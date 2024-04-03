Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Сергей Грабский. Примерно 20 тысяч контрактников страна-агрессор выставляет ежемесячно, которые отправляются на поле боя, отметил он.

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"Таким образом мы можем говорить о примерно 60, возможно 70 тысяч контрактников, которые могут быть собраны и призваны для ведения боевых действий, если мы говорим об алгоритме Украины", – добавил Грабский.

Мобилизационные возможности России

Может ли собрать Россия 300 тысяч за два месяца – вопрос сложный. Впрочем, нет сомнений, что они могут рекрутировать в целом такое количество. Но вопрос готовы ли будут эти мобилизованные к боевым действиям.

Когда говорим о мобилизации, это только первый этап подготовки войск. Далее идет оперативное слаживание, и выдвижение в районы оперативного назначения или распределение по воинским частям,

– отметил военный эксперт.

По его предположениям, они не обязательно могут идти на территории Украины, а быть прямой угрозой для Балтийских стран и Польши.

"Таким образом, да, в принципе Россия может собрать 300 тысяч войск дополнительных. А будут ли они все направлены против Украины – вопрос и он достаточно спорный, потому что Россия смотрит немножко с другой перспективы. Они вполне довольны тем темпом войны, которую ведут сейчас на территории Украины. Мы не можем исключать вероятности того, что дополнительные контингенты будут направлены не обязательно против Украины, а именно против стран Балтии, против Польши и так далее", – добавил Грабский.

Призыв и мобилизация в России: основное