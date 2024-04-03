Про це 24 Каналу зазначив військовий експерт Сергій Грабський. Приблизно 20 тисяч контрактників країна-агресорка виставляє щомісяця, які відправляються на поле бою, зауважив він.

Дивіться також Росія мобілізує 300 тисяч військових до 1 червня, – Зеленський

"Таким чином ми можемо говорити про приблизно 60, можливо 70 тисяч контрактників, які можуть бути зібрані і призвані для ведення бойових дій, якщо ми говоримо про алгоритм України", – додав Грабський.

Мобілізаційні можливості Росії

Чи може зібрати Росія 300 тисяч за два місяці – питання складне. Утім, немає сумніву, що вони можуть рекрутувати загалом таку кількість. Але питання чи готові будуть ці мобілізовані до бойових дій.

Коли говоримо про мобілізацію, це тільки перший етап підготовки військ. Далі йде оперативне злагодження, і висування в райони оперативного призначення або розподілення по військових частинах,

– зазначив військовий експерт.

За його припущеннями, вони не обов'язково можуть йти на території України, а бути прямою загрозою для Балтійських країн та Польщі.

"Таким чином, так, в принципі Росія може зібрати 300 тисяч військ додаткових. А чи будуть вони всі направлені проти України – питання і воно досить спірне, тому що Росія дивиться трошки з іншої перспективи. Вони цілком задоволені тим темпом війни, яку ведуть зараз на території України. Ми не можемо виключати вірогідності того, що додаткові контингенти будуть спрямовані не обов'язково проти України, а саме проти країн Балтії, проти Польщі і так далі", – додав Грабський.

Призов і мобілізація в Росії: основне