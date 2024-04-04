Таким чином російський диктатор хотів підняти хвилю на фоні майбутньої мобілізації, але охочих їхати на фронт не виявилося, а сценарій став провальним. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Що мотивує росіян йти на війну

Основний мотиватор для росіян – гроші, переконаний Тизенгаузен. Все інше, у вигляді якоїсь національної ідеї чи помсти, як це мало виглядати після теракту у "Крокусі", не діє.

"Вони робили купу матеріалу, де все побудовано на пропаганді. Хотіли спровокувати хвилю, але її не сталося. Ця версія навіть для добре просякнутого пропагандою росіянина не дуже склеєна. Мовляв, от вам громадяни Таджикистану, от "слід з України", а який саме – пізніше скажемо. Але своєю чергою там ганяються за мігрантами і роздають їм повістки", – зазначив він.

Таким чином російська ідеологія тріщить по швах. Ніхто не кинувся "карати" Україну, яка немає жодного відношення, про що неодноразово заявили політики провідних країн.

"У Путіна інша проблема. Якщо він мобілізуватиме зараз, то в тилу буде велика проблема зі певними спеціальностями", – додав політтехнолог.

Мобілізація в Росії: основне