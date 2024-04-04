Проте російські ЗМІ підтверджують, що Кремлю не вистачає саме такої кількості військових, щоб захопити Харків. Російський правозахисник Марк Фейгін сказав 24 Каналу, що в тому чи іншому вигляді росіяни можуть набрати ці 300 тисяч мобілізованих.

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Бояться публічного оголошення

Зовсім не обов'язково, що росіяни оголосять мобілізацію саме до 1 червня. Указ від вересня 2022 року не скасований, він продовжує діяти, тому всі повноваження та можливості продовжувати мобілізацію є.

В Росії, навіть не оголошуючи масштабної мобілізації, точно проведуть набір. Така робота проводиться,

– зазначив правозахисник.

Мобілізація, за його словами, триває, просто не так швидко, і ці 300 тисяч мобілізованих росіяни зможуть зібрати впродовж року.

Вони навіть теракт у "Крокус Сіті Холі" (велике питання, що там відбувалося та хто за цим стоїть) використали для активізації роботи з населенням. Зокрема, працюють з мігрантами в плані мобілізації.

"Російська влада боїться публічного оголошення мобілізації в очікуванні негативної реакції населення. Однак проводити у якійсь формі відповідні заходи будуть", – впевнений Марк Фейгін.

Важливо! Президент України озвучив плани Кремля мобілізувати 300 тисяч додаткових військових. Це має відбутися до 1 червня. Володимир Зеленський оголосив цю інформацію 3 квітня під час пресконференції з президентом Фінляндії в Києві.

Мобілізація в Росії: що відомо