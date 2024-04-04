Проте російські ЗМІ підтверджують, що Кремлю не вистачає саме такої кількості військових, щоб захопити Харків. Російський правозахисник Марк Фейгін сказав 24 Каналу, що в тому чи іншому вигляді росіяни можуть набрати ці 300 тисяч мобілізованих.
До теми У них немає можливості навчити нові 300 тисяч людей, – Годжес про мобілізацію в Росії
Бояться публічного оголошення
Зовсім не обов'язково, що росіяни оголосять мобілізацію саме до 1 червня. Указ від вересня 2022 року не скасований, він продовжує діяти, тому всі повноваження та можливості продовжувати мобілізацію є.
В Росії, навіть не оголошуючи масштабної мобілізації, точно проведуть набір. Така робота проводиться,
– зазначив правозахисник.
Мобілізація, за його словами, триває, просто не так швидко, і ці 300 тисяч мобілізованих росіяни зможуть зібрати впродовж року.
Вони навіть теракт у "Крокус Сіті Холі" (велике питання, що там відбувалося та хто за цим стоїть) використали для активізації роботи з населенням. Зокрема, працюють з мігрантами в плані мобілізації.
"Російська влада боїться публічного оголошення мобілізації в очікуванні негативної реакції населення. Однак проводити у якійсь формі відповідні заходи будуть", – впевнений Марк Фейгін.
Мобілізація в Росії: що відомо
- Голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко вважає, що росіяни змушуватимуть строковиків підписувати контракти з міноборони, і в такий спосіб поповнювати свою армію. Він додав, що оскільки закон про мобілізацію, який раніше підписав Путін, є чинним, відповідно до цього, можуть збільшуватись квоти для військових комісаріатів, це дозволить набирати більше людей.
- В американському Інституті вивчення війни наголошують, що після теракту в "Крокусі", за повідомленням міноборони Росії, військкомати фіксують значне збільшення чисельності тих, хто бажає піти в російську армію за контрактом.
- Як зазначають аналітики ISW, якщо дані міноборони Росії правдиві, то "інформаційна операція Кремля" спрацювала. Відповідно "страх і нестабільність", що створились в Росії внаслідок теракту, могли спонукати деяких росіян вступити до лав російської армії.