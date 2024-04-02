Про це в інтерв'ю колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. Він також висловив сумніви, що Росія може втілити свої плани зі створення нових бригад.

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Не є боєздатними формуваннями

Годжес нагадав, що 20 березня російський міністр оборони Сєргєй Шойгу заявив, що Кремль планує до кінця 2024 року створити дві додаткові загальновійськові армії, тридцять підрозділів, котрі будуть містити 14 дивізій та 16 бригад. Втім, такі плани ворог навряд чи вдасться втілити. Як наголосив Годжес, у Кремлі немає можливостей навчити 300 тисяч росіян для цих нових підрозділів.

Вони втратили так багато людей. В них немає можливості навчити нові 300 000. Вони оголошують, що створили дві нові армії – це брехня. Вони це оголосили, але їх не існує і точно вони ще не є боєздатними формуваннями,

– наголосив Годжес в інтерв'ю.

Водночас британське Міноборони вважає, що Росія може укомплектувати нові підрозділи. Втім, якісно навчити їх та підготувати до бойових дій не можуть, адже у вжитку лишилися лише застаріла техніка та зброя. Окрім того, також проблемним для ворога є питання інфраструктури й, цілком ймовірно, новосформовані підрозділи зіткнуться з проблемами з забезпеченням ресурсами.

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