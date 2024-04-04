Однако российские СМИ подтверждают, что Кремлю не хватает именно такого количества военных, чтобы захватить Харьков. Российский правозащитник Марк Фейгин сказал 24 Каналу, что в том или ином виде россияне могут набрать эти 300 тысяч мобилизованных.
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Боятся публичного объявления
Совсем не обязательно, что россияне объявят мобилизацию именно до 1 июня. Указ от сентября 2022 года не отменен, он продолжает действовать, поэтому все полномочия и возможности продолжать мобилизацию есть.
В России, даже не объявляя масштабной мобилизации, точно проведут набор. Такая работа проводится,
– отметил правозащитник.
Мобилизация, по его словам, продолжается, просто не так быстро, и эти 300 тысяч мобилизованных россияне смогут собрать в течение года.
Они даже теракт в "Крокус Сити Холле" (большой вопрос, что там происходило и кто за этим стоит) использовали для активизации работы с населением. В частности, работают с мигрантами в плане мобилизации.
"Российские власти боятся публичного объявления мобилизации в ожидании негативной реакции населения. Однако проводить в какой-то форме соответствующие мероприятия будут", – уверен Марк Фейгин.
Мобилизация в России: что известно
- Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко считает, что россияне будут заставлять срочников подписывать контракты с минобороны, и таким образом пополнять свою армию. Он добавил, что поскольку закон о мобилизации, который ранее подписал Путин, действует, в соответствии с этим, могут увеличиваться квоты для военных комиссариатов, это позволит набирать больше людей.
- В американском Институте изучения войны отмечают, что после теракта в "Крокусе", по сообщению минобороны России, военкоматы фиксируют значительное увеличение численности тех, кто желает пойти в российскую армию по контракту.
- Как отмечают аналитики ISW, если данные минобороны России правдивы, то "информационная операция Кремля" сработала. Соответственно "страх и нестабильность", создавшиеся в России в результате теракта, могли побудить некоторых россиян вступить в ряды российской армии.