Однако российские СМИ подтверждают, что Кремлю не хватает именно такого количества военных, чтобы захватить Харьков. Российский правозащитник Марк Фейгин сказал 24 Каналу, что в том или ином виде россияне могут набрать эти 300 тысяч мобилизованных.

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Боятся публичного объявления

Совсем не обязательно, что россияне объявят мобилизацию именно до 1 июня. Указ от сентября 2022 года не отменен, он продолжает действовать, поэтому все полномочия и возможности продолжать мобилизацию есть.

В России, даже не объявляя масштабной мобилизации, точно проведут набор. Такая работа проводится,

– отметил правозащитник.

Мобилизация, по его словам, продолжается, просто не так быстро, и эти 300 тысяч мобилизованных россияне смогут собрать в течение года.

Они даже теракт в "Крокус Сити Холле" (большой вопрос, что там происходило и кто за этим стоит) использовали для активизации работы с населением. В частности, работают с мигрантами в плане мобилизации.

"Российские власти боятся публичного объявления мобилизации в ожидании негативной реакции населения. Однако проводить в какой-то форме соответствующие мероприятия будут", – уверен Марк Фейгин.

Важно! Президент Украины озвучил планы Кремля мобилизовать 300 тысяч дополнительных военных. Это должно произойти до 1 июня. Владимир Зеленский объявил эту информацию 3 апреля во время пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве.

Мобилизация в России: что известно