Теракт в "Крокусе": российских силовиков предупреждали об угрозе незадолго до атаки
За несколько дней до нападения на "Крокус Сити Холл" российские силовики получили предупреждение о том, что граждан Таджикистана могут использовать для террористических актов.
Российские силовики отслеживали сообщения о террористических угрозах в других странах и оценивали риски терактов в России как высокие. Об этом сообщил центр “Досье” со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам, передает 24 Канал.
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За последние несколько месяцев ячейка ИГИЛ "Вилаят Хорасан", которая взяла на себя ответственность за атаку на "Крокус", пыталась организовать теракты в Австрии, Германии и Кыргызстане, – сообщает "Досье".
Также о попытках этой группировки устроить теракт во Франции рассказал президент страны Эммануэль Макрон. Как сообщается, все эти атаки удалось предотвратить, а спецслужбы якобы "внимательно следили" за деятельностью "Вилаят Хорасан".
В то же время стоит отметить, что даже несмотря на эти предупреждения, ОМОН и СОБР прибыли на место теракта в "Крокусе" только через час, хотя штаб ОМОН располагается менее чем в трех километрах.
Задержание подозреваемых в теракте: что известно
- Днем 23 марта российские силовики сообщили о задержании мужчин, которые якобы причастны к теракту в "Крокус Сити Холле". Впоследствии в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, якобы они двигались в сторону границы с Украиной, где "для них было подготовлено окно". Однако Путин заявил, что тогда задержали аж 11 человек, хотя на скамье подсудимых оказалось двое.
- Стоит отметить, что ответственность за теракт на себя взял ИГИЛ. Однако россияне упорно ищут "украинский след" в деле.
- В сети также неоднократно распространяли видео задержания мужчин, которые якобы причастны к теракту. Так, на одном из них подозреваемый рассказывает, что его завербовал "проповедник" с помощью телеграма. По его словам, сделка была на полмиллиона рублей и он получил половину суммы на карточку.
- Перед этим задержанных пытали – так россияне хвастаться видео, на котором один из силовиков отрезает ухо вероятному террористу, а после этого заставляет его есть часть своего тела. Впоследствии российские паблики распространили снимок, на котором подозреваемому сняли штаны и к генталям подключили ток.