Теракт в "Крокусе": российских силовиков предупреждали об угрозе незадолго до атаки

За несколько дней до нападения на "Крокус Сити Холл" российские силовики получили предупреждение о том, что граждан Таджикистана могут использовать для террористических актов.

Российские силовики отслеживали сообщения о террористических угрозах в других странах и оценивали риски терактов в России как высокие. Об этом сообщил центр “Досье” со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам, передает 24 Канал.

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За последние несколько месяцев ячейка ИГИЛ "Вилаят Хорасан", которая взяла на себя ответственность за атаку на "Крокус", пыталась организовать теракты в Австрии, Германии и Кыргызстане, – сообщает "Досье".

Также о попытках этой группировки устроить теракт во Франции рассказал президент страны Эммануэль Макрон. Как сообщается, все эти атаки удалось предотвратить, а спецслужбы якобы "внимательно следили" за деятельностью "Вилаят Хорасан".

В то же время стоит отметить, что даже несмотря на эти предупреждения, ОМОН и СОБР прибыли на место теракта в "Крокусе" только через час, хотя штаб ОМОН располагается менее чем в трех километрах.

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