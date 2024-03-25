Теракт в "Крокусі": російських силовиків попереджали про загрозу незадовго до атаки

За кілька днів до нападу на "Крокус Сіті Хол" російські силовики отримали попередження про те, що громадян Таджикистану можуть використовувати для терористичних актів.

Російські силовики відстежували повідомлення про терористичні загрози в інших країнах та оцінювали ризики терактів у Росії як високі. Про це повідомив центр "Досьє" з посиланням на джерело, близьке до спецслужб, передає 24 Канал.

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За останні кілька місяців осередок ІДІЛ "Вілаят Хорасан", який узяв на себе відповідальність за атаку на "Крокус", намагався організувати теракти в Австрії, Німеччині та Киргизстані, – повідомляє "Досьє".

Також про спроби цього угруповання влаштувати теракт у Франції розповів президент країни Еммануель Макрон. Як повідомляється, усім цим атакам вдалося запобігти, а спецслужби нібито "уважно стежили" за діяльністю "Вілаят Хорасан".

Водночас варто відзначити, що навіть попри ці попередження, ОМОН і СОБР прибули на місце теракту в "Крокусі" лише через годину, хоча штаб ОМОН розташовується менш ніж за три кілометри.

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