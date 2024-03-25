Теракт в "Крокусі": російських силовиків попереджали про загрозу незадовго до атаки
За кілька днів до нападу на "Крокус Сіті Хол" російські силовики отримали попередження про те, що громадян Таджикистану можуть використовувати для терористичних актів.
Російські силовики відстежували повідомлення про терористичні загрози в інших країнах та оцінювали ризики терактів у Росії як високі. Про це повідомив центр "Досьє" з посиланням на джерело, близьке до спецслужб, передає 24 Канал.
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За останні кілька місяців осередок ІДІЛ "Вілаят Хорасан", який узяв на себе відповідальність за атаку на "Крокус", намагався організувати теракти в Австрії, Німеччині та Киргизстані, – повідомляє "Досьє".
Також про спроби цього угруповання влаштувати теракт у Франції розповів президент країни Еммануель Макрон. Як повідомляється, усім цим атакам вдалося запобігти, а спецслужби нібито "уважно стежили" за діяльністю "Вілаят Хорасан".
Водночас варто відзначити, що навіть попри ці попередження, ОМОН і СОБР прибули на місце теракту в "Крокусі" лише через годину, хоча штаб ОМОН розташовується менш ніж за три кілометри.
Затримання підозрюваних у теракті: що відомо
- Вдень 23 березня російські силовики повідомили про затримання чоловіків, які нібито причетні до теракту у "Крокус Сіті Холі". Згодом у зверненні до росіян Владімір Путін заявив, нібито вони рухалися у бік кордону з Україною, де "для них було підготовлено вікно". Однак Путін заявив, що тоді затримали аж 11 людей, хоча на лаві підсудних опинилося двоє.
- Варто зазначити, що відповідальність за теракт на себе взяла ІДІЛ. Однак росіяни вперто шукають "український слід" у справі.
- У мережі також неодноразово поширювали відео затримання чоловіків, які нібито причетні до теракту. Так, на одному з них підозрюваний розповідає, що його завербував "проповідник" з телеграму. За його словами, угода була на півмільйона рублів і він отримав половину суми на картку.
- Перед цим затриманих катували – так росіяни хвалитися відео, на якому один з силовиків відрізає вухо ймовірному терористу, а після цього змушує його їсти частину свого тіла. Згодом російські пабліки поширили знімок, на якому підозрюваному зняли штани та до генталій підключили струм.