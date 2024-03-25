Суд в Москве арестовал бывшего владельца белого "Рено", которым пользовались террористы

В российской столице избрали меры пресечения трем сообщникам террористов, которые расстреляли людей в "Крокус Сити Холл". На скамье подсудимых оказались два брата и их отец.

Так, Басманный суд в Москве арестовал мужчин до 22 мая.

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Обеспечили "логистику"

Следствие установило еще трех причастных к теракту. Среди них – 25-летний гражданин России Диловар Исламов.

Диловара Исламова арестовали / Фото соцсети

Как утверждают следователи, мужчина работал таксистом. В марте 2024 года один из обвиняемых в теракте – Шамсидин Фаридуни – привлек Диловара и его старшего брата Аминчона к организованной группе.

Диловар оказался бывшим владельцем белого "Рено", которым пользовались нападавшие во время совершения теракта.

Сам подозреваемый свою вину не признает. В комментариях СМИ он заявлял, что примерно неделю назад продал авто брату своей жены.

Диловара утверждал, что они с Аминчоном сами пришли в полицию после того, как увидели кадры автомобиля в СМИ. Он рассказывал, что был шокирован, когда узнал, что его авто было задействовано в террористическом акте. Мужчина пытался дозвониться брату своей жены. Однако тот больше не снимал трубку. Ранее он говорил, что эта машина нужна его другу.

Впрочем, российские следователи считают иначе. По подозрению в причастности к теракту арестовали также старшего брата Аминчона Исламова. Известно, что мужчине – 33 года, он женат, имеет восемь детей. В ходе процесса он не признал себя виновным и настаивал на том, чтобы на заседании остались журналисты.

Старшего брата тоже считают сообщником террористов / Фото соцсети

64-летнего главу семейства Исроила Исламова тоже отправили в СИЗО / Фото соцсети

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