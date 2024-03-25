Суд в Москве арестовал бывшего владельца белого "Рено", которым пользовались террористы
В российской столице избрали меры пресечения трем сообщникам террористов, которые расстреляли людей в "Крокус Сити Холл". На скамье подсудимых оказались два брата и их отец.
Так, Басманный суд в Москве арестовал мужчин до 22 мая.
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Обеспечили "логистику"
Следствие установило еще трех причастных к теракту. Среди них – 25-летний гражданин России Диловар Исламов.
Диловара Исламова арестовали / Фото соцсети
Как утверждают следователи, мужчина работал таксистом. В марте 2024 года один из обвиняемых в теракте – Шамсидин Фаридуни – привлек Диловара и его старшего брата Аминчона к организованной группе.
Диловар оказался бывшим владельцем белого "Рено", которым пользовались нападавшие во время совершения теракта.
Сам подозреваемый свою вину не признает. В комментариях СМИ он заявлял, что примерно неделю назад продал авто брату своей жены.
Диловара утверждал, что они с Аминчоном сами пришли в полицию после того, как увидели кадры автомобиля в СМИ. Он рассказывал, что был шокирован, когда узнал, что его авто было задействовано в террористическом акте. Мужчина пытался дозвониться брату своей жены. Однако тот больше не снимал трубку. Ранее он говорил, что эта машина нужна его другу.
Впрочем, российские следователи считают иначе. По подозрению в причастности к теракту арестовали также старшего брата Аминчона Исламова. Известно, что мужчине – 33 года, он женат, имеет восемь детей. В ходе процесса он не признал себя виновным и настаивал на том, чтобы на заседании остались журналисты.
Старшего брата тоже считают сообщником террористов / Фото соцсети
64-летнего главу семейства Исроила Исламова тоже отправили в СИЗО / Фото соцсети
Стрельба в "Крокус Сити Холл": последние новости
- 24 марта избрали меры пресечения четырем обвиняемым в совершении теракта под Москвой.
- Внимание СМИ привлекли кадры из суда. На них все задержанные имеют скверный вид. У одного – перебинтована окровавленная голова, а другого доставили в суд в медицинской коляске.
- Журналисты попросили прокомментировать состояние подозреваемых спикера Путина Дмитрия Пескова. Однако тот прямо сказал, что не будет отвечать на вопросы.
- Ранее в сети появились видео и фото, на которых одному из террористов отрезают ухо, а другого пытают электрическим током.
- Напомним, что в результате стрельбы и пожара в "Крокусе" 22 марта погибли более 140 человек. Еще более 180 пострадали.