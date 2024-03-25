Суд у Москві заарештував колишнього власника білого "Рено", яким користувалися терористи

У російській столиці обрали запобіжні заходи трьом спільникам терористів, які розстріляли людей у "Крокус Сіті Хол". На лаві підсудних опинилися два брати та їхній батько.

Так, Басманний суд у Москві заарештував чоловіків до 22 травня.

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Забезпечили "логістику"

Слідство встановило ще трьох причетних до теракту. Серед них – 25-річний громадянин Росії Діловар Ісламов.

Діловара Ісламова заарештували / Фото соцмережі

Як переконують слідчі, чоловік працював таксистом. У березні 2024 року один із обвинувачених у теракті – Шамсідін Фарідуні – залучив Діловара та його старшого брата Амінчона до організованої групи.

Діловар виявився колишнім власником білого "Рено", яким користувалися нападники під час вчинення теракту.

Сам підозрюваний свою провину не визнає. У коментарях ЗМІ він заявляв, що приблизно тиждень тому продав авто брату своєї дружини.

Діловар стверджував, що вони з Амінчоном самі прийшли до поліції після того, як побачили кадри автомобіля у ЗМІ. Він розповідав, що був шокований, коли дізнався, що його авто було задіяне у терористичному акті. Чоловік намагався додзвонитися братові своєї дружини. Однак той більше не знімав слухавку. Раніше він казав, що ця машина потрібна його другові.

Втім, російські слідчі вважають інакше. За підозрою у причетності до теракту заарештували також старшого брата Амінчона Ісламова. Відомо, що чоловіку – 33 роки, він одружений, має вісім дітей. У ході процесу він не визнав себе винним і наполягав на тому, щоб на засіданні залишилися журналісти.

Старшого брата теж вважають спільником терористів / Фото соцмережі

64-річного голову сімейства Ісроїла Ісламова теж відправили до СІЗО / Фото соцмережі

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