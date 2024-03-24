Один из террористов был в "Крокусе" за 2 недели до теракта: его "поймал" в кадр фотограф

Вечером 22 марта неизвестные устроили теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл", что в Подмосковье. Как выяснилось, один из обвиняемых был в помещении ТЦ за две недели до стрельбы.

Заметим, что вечером 24 марта Басманный суд Москвы сообщил имена еще двух фигурантов по делу теракта в "Крокус Сити Холле". Так, первого подозреваемого зовут Мирзоев Далерджон Баротович, а другого задержанного – Рачабализод Саидакрами Муродали.

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Видели в "Крокусе" за две недели до теракта

Московский суд официально сообщил имена мужчин, которых подозревают в преступлении. Российские СМИ сообщают, что один из якобы террористов накануне нападения посетил мероприятие в "Крокус Сити Холл".

Отмечается, что его посещение торгового центра было связано с организацией теракта. Он якобы хотел посмотреть планирование, расположения постов охраны и просчитать пути отхода.

По словам фотографа, который обнародовал кадры, он работал в "Крокусе" 7 марта и делал кадры посетителей. Одним из сфотографированных лиц оказался задержанный Фариддун Шамсутдин.

Фотограф утверждает, что узнал его только после задержания. Напомним, что речь идет о мужчине, который ранее заявил, что на него в телеграмме вышел "помощник проповедника", который предложил деньги за услугу.

По его словам, сделка была на полмиллиона рублей и он получил половину суммы на карточку. От кого именно были получены деньги, задержанный не сказал. По его словам, у контакта в телеграмме не было имени и фамилии.

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