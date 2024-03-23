ОМОН "полз" час, а террористы были в 2 местах одновременно: несоответствия теракта в Подмосковье

Относительно масштабной стрельбы в ТЦ "Крокус Сити Холл" сейчас появляется все больше интересных деталей. Как выяснилось, российский ОМОН прибывал на место около часа, хотя мог появиться гораздо раньше. В то же время машина террористов почему-то была зафиксирована в двух местах одновременно.

О стрельбе в одном из ТЦ Подмосковья стало известно еще вечером 22 марта. Впоследствии эту информацию подтвердили официальные источники. Однако по состоянию на сейчас пользователи сети начали замечать определенное несоответствие в заявлениях Кремля и российских ведомств.

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ОМОН "мимо" на место происшествия час

Стрельба во время концерта российской группы "Пикник" началась около 19:30. В сети сразу начали появляться кадры, на которых видно то, как напуганные люди пытаются покинуть торговый центр. Также на видео слышны звуки стрельбы.

По словам очевидцев, российские правоохранители и силовые структуры прибыли на место событий позже, чем ожидалось, Так, сообщается, что ОМОН и СОБР прибыли в "Крокус Сити Холл" только примерно через час после инцидента. Вероятно, это можно было бы связать с дальним расположением управлений, однако это не так.

В сети обнародовали размещение зданий на карте.

Отдел ОМОНа Росгвардии в Подмосковье / Скриншот "Крымский ветер"

От отделения ОМОН до места трагедии, как отмечает "Крымский ветер" около получаса спокойным шагом. Однако силовая структура прибыла в ТЦ только через час.

Отдел ГУРБ в Подмосковье / Скриншот из открытых источников

В то же время главное управление региональной безопасности Московской области расположено фактически напротив "Крокус Сити Холл". Поэтому, пока несостоятельность задержания так называемых террористов сразу на месте происшествия выглядит несколько странной.

Машины подозреваемых находились в двух местах одновременно

Журналисты заметили еще одну интересную особенность. Сначала РосСМИ сообщали, что автомобиль с террористами остановили в 16 километрах от Беларуси, а именно – в поселке Теплый Брянской области.

Однако позже местоположение, по заявлениям депутата Хинштейна, прекрасно перенеслось в село Хацунь Брянской области, ближе к Украине. Поэтому, как террористы, которые смогли подготовить такой теракт, двигались свободно на таком же автомобиле пока остается тайной.

Предварительно, место задержания так называемых террористов / Скриншот из открытых источников

ФСБ утверждает, что подозреваемые в нападении на "Крокус Сити Холл" после совершения теракта якобы собирались перейти границу с Украиной. В ведомстве заявили, что задержанные "имели соответствующие контакты на украинской стороне".

В то же время белорусский посол говорит, что спецслужбы его страны не дали террористам из "Крокуса" перейти через границу Беларуси. На фоне всего вышеупомянутого выше возникает вопрос того, кто все же говорит правду и есть ли она вообще.

Украинский волонтер Сергей Стерненко обратил внимание на еще одну интересную деталь. На обнародованных кадрах видно, что в ТЦ нападающие действовали уверенно, слаженно и профессионально. Поэтому, можно сделать вывод, что с оружием они работают не впервые.

ФСБ показывает кино с каким-то мигрантом, который трясется, говорит, что месяц назад его попросил стрелять помощник проповедника, пообещав 500 тысяч рублей,

– заметил он.

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