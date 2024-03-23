ОМОН "повз" годину, а терористи були у 2 місцях водночас: невідповідності теракту у Підмосков'ї

Щодо масштабної стрілянини у ТЦ "Крокус Сіті Хол" наразі з'являється дедалі більше цікавих деталей. Як з'ясувалося, російський ОМОН прибував на місце близько години, хоча міг з'явитися набагато раніше. Водночас машина терористів чомусь була зафіксованою у двох місцях одночасно.

Про стрілянину в одному із ТЦ Підмосков'я стало відомо ще ввечері 22 березня. Згодом цю інформацію підтвердили офіційні джерела. Однак станом на зараз користувачі мережі почали помічати певну невідповідність у заявах Кремля та російських відомств.

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ОМОН "повз" на місце події годину

Стрілянина під час концерту російського гурту "Пікнік" розпочалася близько 19:30. У мережі одразу почали з'являтися кадри, на яких видно те, як налякані люди намагаються залишити торговельний центр. Також на відео чути звуки стрілянини.

За словами очевидців, російські правоохоронці та силові структури прибули на місце подій пізніше, ніж очікувалося, Так, повідомляється, що ОМОН та СОБР прибули до "Крокус Сіті Хол" лише приблизно через годину після інциденту. Ймовірно, це можна було б пов'язати з далеким розташуванням управлінь, однак це не так.

У мережі оприлюднили розміщення будівель на карті.

Відділ ОМОНу Росгвардії у Підмосков'ї / Скриншот "Кримський вітер"

Від відділку ОМОН до місця трагедії, як зазначає "Кримський вітер" близько пів години спокійним кроком. Однак силова структура прибула до ТЦ лише через годину.

Відділ ГУРБ у Підмосков'ї / Скриншот із відкритих джерел

Водночас головне управління регіональної безпеки Московської області розташоване фактично навпроти "Крокус Сіті Хол". Тому, наразі неспроможність затримання так званих терористів одразу на місці події виглядає дещо дивною.

Машини підозрюваних перебували у двох місцях одночасно

Журналісти помітили ще одну цікаву особливість. Спершу РосЗМІ повідомляли, що автомобіль із терористами зупинили за 16 кілометрів від Білорусі, а саме – у селищі Теплий Брянської області.

Однак пізніше місце розташування, за заявами депутата Хінштейна, чудово перенеслося до села Хацунь Брянської області, ближче до України. Тому, як терористи, які змогли підготувати такий теракт, рухалися вільно на такому ж автомобілі наразі залишається таємницею.

Попередньо, місце затримання так званих терористів / Скриншот із відкритих джерел

ФСБ стверджує, що підозрювані у нападі на "Крокус Сіті Хол» після скоєння теракту нібито збиралися перейти кордон з Україною. У відомстві заявили, що затримані "мали відповідні контакти на українській стороні".

Водночас білоруський посол каже, що спецслужби його країни не дали терористам із "Крокусу" перейти через кордон Білорусі. На тлі усього вищезгаданого вище виникає питання того, хто все ж каже правду і чи є вона взагалі.

Український волонтер Сергій Стерненко звернув увагу на ще одну цікаву деталь. На оприлюднених кадрах видно, що у ТЦ нападники діяли впевнено, злагоджено і професійно. Тому, можна зробити висновок, що зі зброєю вони працюють не вперше.

ФСБ показує кіно із якимсь мігрантом, який трясеться, каже, що місяць тому його попросив стріляти помічник проповідника, пообіцявши 500 тисяч рублів,

– зауважив він.

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