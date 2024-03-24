Грозит пожизненное: в России официально назвали имена первых подозреваемых в теракте в "Крокусе"
Вечером 22 марта неизвестные устроили теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл" в то время, когда там находилось много людей. Московский суд официально сообщил имена мужчин, которых подозревают в преступлении.
На скамье подсудимых оказались двое – им грозит пожизненное заключение. Что происходит на судебном заседании по деле о теракте – пересказывает 24 Канал.
Смотрите также "Рязанский сахар", штурм школы в Беслане и подрыв поезда: самые громкие теракты в истории России
Что известно о подозреваемых
Вечером 24 марта Басманный суд Москвы сообщил имена фигурантов по делу теракта в "Крокус Сити Холле". Так, первого подозреваемого зовут Мирзоев Далерджон Баротович, а другого задержанного – Рачабализод Саидакрами Муродали.
Мужчин уже доставили в Басманный суд: смотрите видео
Сообщается, что Далерджону Мирзоеву 32 года и он не имеет регистрации на территории России. Во время заседания стало известно, что он женат и имеет четырех детей. Мирзоев не знает русского и разговаривает через переводчика.
Следствие просит арестовать Далерджона Мирзоева, а материалы по его вероятному пособнику уже передали в суд.
Далерджон Мирзоев на скамье подсудимых в Московском суде / российские СМИ
Оба мужчины находятся в статусе обвиняемых. Им предъявлено обвинение в теракте в составе группы лиц. Им грозит пожизненное заключение.
Российские СМИ отмечают, что правоохранители запретили задавать обвиняемым вопросы о теракте в "Крокус Сити Холле".
Фотографии вероятных причастных к теракту – смотрите в галерее
Задержание подозреваемых
- Днем 23 марта российские силовики сообщили о задержании мужчин, которые якобы причастны к теракту в "Крокус Сити Холле". Впоследствии в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, якобы они двигались в сторону границы с Украиной, где "для них было подготовлено окно". Однако Путин заявил, что тогда задержали аж 11 человек, хотя на скамье подсудимых оказалось двое.
- Стоит отметить, что ответственность за теракт на себя взяла ИГИЛ. Однако россияне упорно ищут "украинский след" в деле.
- В сети также неоднократно распространяли видео задержания мужчин, которые якобы причастны к теракту. Так, на одном из них подозреваемый рассказывает, что его завербовал "проповедник" с помощью телеграмма. По его словам, сделка была на полмиллиона рублей и он получил половину суммы на карточку.
- Однако важным также является тот факт, что перед этим задержанных пытали – так россияне хвастаться видео, на котором один из силовиков отрезает ухо вероятному террористу, а после этого заставляет его есть часть своего тела. Впоследствии российские паблики распространили снимок, на котором подозреваемому сняли штаны и к генталям подключили ток.