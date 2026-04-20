Отец 58-летнего Дмитрия Васильченкова, который устроил стрельбу в Киеве с погибшими и ранеными, оказался гражданином России и полковником в отставке: он служил в Рязанском командном училище ВДВ.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Кем оказался отец Дмитрия Васильченкова?

По данным аналитиков, отец террориста – гражданин России Василий Васильченков, полковник в отставке.

Его последним местом работы было Рязанское командное училище ВДВ: там он возглавлял научную школу и работал профессором кафедры автомобильной техники.

В Центре противодействия коррупции напомнили, что сам Васильченков-младший использовал аббревиатуру "ВДВ" в электронных адресах, а также имел аккаунт в Facebook под названием "Бахмут В.Д.В.", где публиковал антиукраинские и антисемитские сообщения.

По данным "Телевидения Торонто", он также отрицал легитимность Украины и употреблял формулировку "так называемая Украина".

Все эти факты свидетельствуют, что СБУ и полиция должны были бы заинтересоваться Васильченковым еще задолго до трагедии. Вместо этого тыловая СБУ, например, бросила огромные ресурсы на борьбу с детективами НАБУ,

– говорится в сообщении.

В то же время авторы отметили, что в 2025 году полиция переоформила на Васильченкова оружие.

Справка. Дмитрий Васильченков ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение легких телесных повреждений, однако дело было закрыто после примирения сторон. Как сообщали в Нацполиции, это не стало законным основанием для аннулирования разрешения на оружие.

