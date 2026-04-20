Отец служил в Рязанском училище ВДВ: появились новые детали о киевском террористе
20 апреля, 16:53
Полина Буянова
Основные тезисы
  • Отец Дмитрия Васильченкова, который устроил стрельбу в Киеве, является гражданином России и полковником в отставке, который работал в Рязанском командном училище ВДВ.
  • Васильченков-младший использовал аббревиатуру "ВДВ" в электронных адресах, а также имел аккаунт в Facebook под названием "Бахмут В.Д.В.".

Отец 58-летнего Дмитрия Васильченкова, который устроил стрельбу в Киеве с погибшими и ранеными, оказался гражданином России и полковником в отставке: он служил в Рязанском командном училище ВДВ.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Кем оказался отец Дмитрия Васильченкова?

По данным аналитиков, отец террориста – гражданин России Василий Васильченков, полковник в отставке.

Его последним местом работы было Рязанское командное училище ВДВ: там он возглавлял научную школу и работал профессором кафедры автомобильной техники.

В Центре противодействия коррупции напомнили, что сам Васильченков-младший использовал аббревиатуру "ВДВ" в электронных адресах, а также имел аккаунт в Facebook под названием "Бахмут В.Д.В.", где публиковал антиукраинские и антисемитские сообщения.

По данным "Телевидения Торонто", он также отрицал легитимность Украины и употреблял формулировку "так называемая Украина".

Все эти факты свидетельствуют, что СБУ и полиция должны были бы заинтересоваться Васильченковым еще задолго до трагедии. Вместо этого тыловая СБУ, например, бросила огромные ресурсы на борьбу с детективами НАБУ,
– говорится в сообщении.

В то же время авторы отметили, что в 2025 году полиция переоформила на Васильченкова оружие.

Справка. Дмитрий Васильченков ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение легких телесных повреждений, однако дело было закрыто после примирения сторон. Как сообщали в Нацполиции, это не стало законным основанием для аннулирования разрешения на оружие.

Что известно о кровавом теракте в Киеве?

  • В Национальной полиции сообщили, что теракту в Киеве предшествовал бытовой конфликт между нападавшим и его соседом. Во время ссоры мужчина выстрелил в оппонента из травматического оружия, после чего вернулся в квартиру и взял другое оружие. С момента, когда злоумышленник покинул дом, до захвата заложников в супермаркете прошло около десяти минут.
     

  • Также в полиции прокомментировали действия двух патрульных, которые во время стрельбы сбежали с места происшествия. Там заявили, что правоохранители якобы побежали к служебному автомобилю за аптечкой, чтобы оказать помощь раненым.
     

  • В то же время министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий полицейских во время теракта.