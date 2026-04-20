Отец служил в Рязанском училище ВДВ: появились новые детали о киевском террористе
Отец 58-летнего Дмитрия Васильченкова, который устроил стрельбу в Киеве с погибшими и ранеными, оказался гражданином России и полковником в отставке: он служил в Рязанском командном училище ВДВ.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Кем оказался отец Дмитрия Васильченкова?
По данным аналитиков, отец террориста – гражданин России Василий Васильченков, полковник в отставке.
Его последним местом работы было Рязанское командное училище ВДВ: там он возглавлял научную школу и работал профессором кафедры автомобильной техники.
В Центре противодействия коррупции напомнили, что сам Васильченков-младший использовал аббревиатуру "ВДВ" в электронных адресах, а также имел аккаунт в Facebook под названием "Бахмут В.Д.В.", где публиковал антиукраинские и антисемитские сообщения.
По данным "Телевидения Торонто", он также отрицал легитимность Украины и употреблял формулировку "так называемая Украина".
Все эти факты свидетельствуют, что СБУ и полиция должны были бы заинтересоваться Васильченковым еще задолго до трагедии. Вместо этого тыловая СБУ, например, бросила огромные ресурсы на борьбу с детективами НАБУ,
– говорится в сообщении.
В то же время авторы отметили, что в 2025 году полиция переоформила на Васильченкова оружие.
Справка. Дмитрий Васильченков ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение легких телесных повреждений, однако дело было закрыто после примирения сторон. Как сообщали в Нацполиции, это не стало законным основанием для аннулирования разрешения на оружие.
Что известно о кровавом теракте в Киеве?
В Национальной полиции сообщили, что теракту в Киеве предшествовал бытовой конфликт между нападавшим и его соседом. Во время ссоры мужчина выстрелил в оппонента из травматического оружия, после чего вернулся в квартиру и взял другое оружие. С момента, когда злоумышленник покинул дом, до захвата заложников в супермаркете прошло около десяти минут.
Также в полиции прокомментировали действия двух патрульных, которые во время стрельбы сбежали с места происшествия. Там заявили, что правоохранители якобы побежали к служебному автомобилю за аптечкой, чтобы оказать помощь раненым.
В то же время министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий полицейских во время теракта.