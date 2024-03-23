Теракт в "Крокус Сити Холл": глава ФСБ отчитался Путину о задержании 11 человек

Глава ФСБ отчитался российскому диктатору о задержании 11 человек, якобы причастных к теракту в "Крокус Сити Холл". В частности, 4 террористов.

Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. В Кремле заявили, что продолжается работа по выявлению пособнической базы.

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Задержали 11 человек

Пропагандисты пишут, что глава ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек. В частности, "всех 4 террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в "Крокусе".

У диктатора уже заявили, что ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте.

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В теракте подозревают 4 граждан Таджикистана

Перед этим оккупанты назвали имена подозреваемых в стрельбе в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. В частности, заявили, что все якобы являются гражданами Таджикистана.

РосСМИ пишут, что это якобы Махмадрасул Насридинов, Ривожидин Исмонов, Шохинджонн Сафолзода и Рустам Назаров.

Заметим, в МИД уже Таджикистана отреагировали на эти заявления оккупантов и призвали ответственно относиться к распространению подобной информации.

В министерстве отметили: "Таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о распространенной ныне фейковой информации о причастности граждан Таджикистана (к стрельбе в Подмосковье – 24 Канал). В связи с этим просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России".

Украина отреагировала на теракт под Москвой

Оккупанты цинично пытаются обвинить в теракте Украину. Однако, это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой ранее предупреждало международное сообщество, подчеркнул представитель ГУР.

"Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить", – отметил Андрей Юсов.

Кстати, наш МИД категорически отверг обвинения, прозвучавшие от российских официальных лиц.

Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создание условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества,

– подчеркнули в Министерстве иностранных дел.

Также отметили, что российский режим имеет долгую историю кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году.

"Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток", – отметили в Министерстве.

Также МИД призвал международное сообщество решительно отвергнуть лживые российские обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в Красногорске. Кроме того, усилить поддержку нашего государства в противостоянии преступной российской агрессии.