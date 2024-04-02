Беларусь и Иран подставили Путина: экс-агент КГБ сказал, почему в этом виноват сам диктатор

После теракта в "Крокус Сити Холле" Владимир Путин начал обвинять в содеянном Украину. Однако даже так называемые "дружественные" к России страны опровергают эту версию.

Российский диктатор серьезно забрехался в своих же словах. Комментарии из Ирана и Беларуси относительно теракта только подтверждают это. Подробнее о лжи Путина 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Путин заврался

В России продолжают придумывать, как именно Украина "причастна" к теракту в "Крокус Сити Холле". Российская сторона утверждает, что террористы, мол, ехали в Киев "за вознаграждением". Однако почему-то упустили момент, как террористы оказались у белорусской границы, где по словам Александра Лукашенко, их и поймали. Здесь, как говорится, мнения ученых разошлись.

Кроме того, довольно интересным нюансом является и то, что Иран заявил, что знал о подготовке теракта в "Крокусе" и сообщил об этом России. А вот пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что ему об этом ничего не известно.

История о границе – это история, где Путин сам себя подставил. Потому что за три дня до теракта приезжал на коллегию ФСБ, где говорил, что граница России "под замком", там все контролируется. Затем он вдруг распространяет версию, что террористы бежали именно к этой "неприступной" границе. Еще и Лукашенко подгадил Путину,

– отметил Сергей Жирнов.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на следующий день после теракта заявил, что белорусские спецслужбы помогли задержать террористов на границе с их страной. Об этом также сообщил посол России в Беларуси.

Интересно, что и в прошлом году Лукашенко голосил о том, что именно он "спас Россию" во время мятежа Евгения Пригожина, ведь якобы лично вел с ним переговоры.

Думаю, он просто издевался над Путиным. Есть версия, что он очень не любит Путина, и каждый раз, когда может над ним поиздеваться, не отказывает себе в таком удовольствии,

– отметил экс-разведчик.

Относительно Ирана, то это уже другая история. Путин рассказывал о том, что, мол, западные страны, которые предупреждали о террористической угрозе, просто его провоцировали. Однако в список этих стран добавился еще и Иран. Конечно, обвинять своего союзника, Путин просто не может.

"Поскольку Путин постоянно публично врет, его словам противоречат даже так называемые дружественные страны", – подытожил Жирнов.

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