Это пощечина по роже Путина: кто на самом деле мог стоять за терактом в "Крокусе" и какова его цель

В России 22 марта произошел теракт во время концерта одной группы. Вероятно, что к этому может быть причастна группировка ИГИЛ, которая предварительно якобы взяла на себя ответственность.

Станет ли эта история толчком к проведению массовой мобилизации? Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в разговоре с 24 Каналом объяснил ситуацию и предположил, кто на самом деле мог стоять за терактом.

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Теракт ФСБ?

В России ничего не происходит просто так и без ведома Владимира Путина. Однако история с терактом может не быть толчком к массовой мобилизации на фронт, которая так необходима оккупантам, считает Коваленко.

"В 2022 году, когда они за три месяца более чем 300 тысяч мобилизовали, им не надо было проводить теракт. Россия – это страна-диктатура с репрессивным режимом. Сказано мобилизовать полмиллиона – мобилизуют. Для этого не надо устраивать какой-то перформанс", – объяснил он.

Поэтому причина теракта может быть другой. В частности, ослабление российских внутренних силовых структур, которые за последние 10 лет показали свою деградацию. С другой стороны – это может быть внутренний саботаж, организованный одной из структур.

"В России всегда существует внутриведомственная конфронтация и конкуренция между силовыми структурами и филиалами. Когда Александр Бортников (глава ФСБ – 24 Канал) говорит, что ИГИЛ набирает обороты и есть опасность для России, то Путин накануне опровергает это и все заявления-предупреждения от Великобритании, Германии – попытка шантажа. А на следующий день происходит теракт – это своеобразная пощечина Путину по роже", – сказал Коваленко.

Не может здесь говориться о намерении объединить россиян.

Россияне – это аморфные, беспозвоночные, никчемные черви. Они не могут выйти на улицу и отстаивать свои права. Если бы они могли это делать, если бы у них было само общество сформировано хотя бы как-то внутренне – ничего того, что мы видели, не происходило. Путин это хорошо понимает, он может с россиянами делать все, что угодно,

– объяснил военный обозреватель.

А вот традиционная дискредитация Украины вполне возможна. Отметим, что российский диктатор до конца не признает причастности ИГИЛ, а взамен упорно пытается приплетать "украинский след" к этой истории.

"Если впоследствии при обсуждении вопроса поставки оружия мы услышим от определенных республиканцев (сторонников России – 24 Канал), что "Украина – террористическое государство", тогда все станет понятно", – добавил Коваленко.

Напомним, 22 марта вооруженные лица ворвались в "Крокус Сити Холл", где проходил концерт группы "Пикник" в Подмосковье. Они начали расстреливать людей, впоследствии в помещении поднялся пожар. Российские так называемые правоохранители задержали 11 человек якобы причастных к теракту. Четыре из них задержаны до 22 мая.

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