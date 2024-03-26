Такое мнение 24 Каналу высказал боец ВСУ и политолог Тарас Березовец, отметив, что у диктатора могли даже не появиться сомнения относительно того, чтобы убить сотни, тысячи россиян, чтобы получить несколько звонков от западных лидеров. Такой и была цена для россиян, ставших жертвами теракта в Подмосковье.

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Сейчас нельзя рассчитывать на то, что расследование российских властей будет объективным и честным. Кроме того, этот теракт мог быть под другим флагом. Фактически, за ним могут стоять российские спецслужбы.

Для Путина не имеет значения, какую цену заплатят рядовые россияне в дальнейшем для того, чтобы он мог общаться с лидерами цивилизованных стран, восстанавливать с ними сотрудничество. Расчет Путина сейчас срабатывает,

– подчеркнул Березовец.

Фактически теракт в "Крокус Сити Холл" восстанавливает до определенной степени контакты между Москвой и западными столицами. Впрочем, это не означает, что восстанавливается доверие и старый уровень сотрудничества.

Впрочем, по мнению бойца ВСУ, диктатор нашел важную, очень болезненную триггерную точку, нажав на которую, он получил нужную реакцию от таких лидеров, в частности, как президента Франции Эммануэля Макрона, президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца.

Почему так произошло

Теракты и вообще борьба с терроризмом – чрезвычайно чувствительная для Запада тема. Ведь жертвами таких террористических актов стали тысячи граждан в цивилизованных странах.

"Тем более тема исламского фундаментализма, борьба с исламским государством, бескомпромиссным врагом цивилизованного – абсолютно понятна. И Путин четко использовал эту психологическую матрицу, в которую он загнал западных лидеров", – подчеркнул политолог.

Пока остается версия о причастности ИГИЛ, боец ВСУ убежден, что Запад будет более готов к сотрудничеству с Россией. И будет предлагать ей, в частности, помощь. Тем более именно правительства западных стран пытались предотвратить теракт в России. Так, в частности, посольства США, Великобритании, Чехии и Германии предупреждали о подобном теракте. Кроме того, говорилось о местах массового скопления людей – в частности, концертах и массовых мероприятиях.

Версии относительно теракта в "Крокусе"

Согласно первой версии, как отметил Тарас Березовец, российские спецслужбы банально "проспали" теракт. Они могли иметь информацию, впрочем ничего не сделали.

Вторая версия – теракт использовали как спецоперацию против собственных граждан и против Запада. Также возникает третья конспирологическая версия – российские спецслужбы решили подставить Путина. Например, они владели всей информацией и способствовали этому теракту.

Для многих россиян стало очевидным, что они не живут в безопасности, несмотря на то, что они обменяли свои свободы. Все это абсолютно разрушилось. "Животный" страх россиян перед терактами снова вернулся,

– добавил политолог.

Так доверие к Владимиру Путину значительно уменьшится, чем это было еще 20 лет назад – в начале его первой каденции.

Теракт в "Крокус Сити Холл": коротко