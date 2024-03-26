Таку думку 24 Каналу висловив боєць ЗСУ та політолог Тарас Березовець, зауваживши, що у диктатора могли навіть не з'явитися сумніви щодо того, аби вбити сотні, тисячі росіян, щоби отримати кілька дзвінків від західних лідерів. Такою і була ціна для росіян, що стали жертвами теракту у Підмосков'ї.

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Нині не можна розраховувати на те, що розслідування російської влади буде об'єктивним та чесним. Окрім того, цей теракт міг бути під іншим прапором. Фактично, за ним можуть стояти російські спецслужби.

Для Путіна немає значення, яку ціну заплатять пересічні росіяни надалі для того, щоби він міг спілкуватися з лідерами цивілізованих країн, відновлювати з ними співпрацю. Розрахунок Путіна нині спрацьовує,

– наголосив Березовець.

Фактично теракт у "Крокус Сіті Хол" відновлює до певної міри контакти між Москвою та західними столицями. Утім, це не означає, що відновлюється довіра та старий рівень співробітництва.

Утім, на думку бійця ЗСУ, диктатор знайшов важливу, дуже болючу тригерну точку, натиснувши на яку, він отримав потрібну реакцію від таких лідерів, зокрема, як президента Франції Еммануеля Макрона, президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Чому так сталося

Теракти й загалом боротьба з тероризмом – надзвичайно чутлива для Заходу тема. Адже жертвами таких терористичних актів стали тисяч громадян у цивілізованих країнах.

"Тим більше тема ісламського фундаменталізму, боротьба з ісламською державою, безкомпромісним ворогом цивілізованого – абсолютно зрозуміла. І Путін чітко використав цю психологічну матрицю, в яку він загнав західних лідерів", – наголосив політолог.

Поки залишається версія щодо причетності ІДІЛ, боєць ЗСУ переконаний, що Захід буде більш готовий до співпраці з Росією. І пропонуватиме їй, зокрема, допомогу. Тим більше саме уряди західних країн намагалися запобігти теракту в Росії. Так, зокрема, посольства США, Великої Британії, Чехії та Німеччини попереджали про подібний теракт. Окрім того, мовилося про місця масового скупчення людей – зокрема, концерти та масові заходи.

Версії щодо теракту у "Крокусі"

Згідно з першою версією, як зазначив Тарас Березовець, російські спецслужби банально "проспали" теракт. Вони могли мати інформацію, утім нічого не зробили.

Друга версія – теракт використали як спецоперацію проти власних громадян та проти Заходу. Також виникає третя конспірологічна версія – російські спецслужби вирішили підставити Путіна. Наприклад, вони володіли всією інформацією і сприяли цьому теракту.

Для багатьох росіян стало очевидним, що вони не живуть в безпеці, попри те, що вони обміняли свої свободи. Усе це абсолютно зруйнувалося. "Тваринний" страх росіян перед терактами знову повернувся,

– додав політолог.

Так довіри до Владіміра Путіна значно поменшає, ніж це було ще 20 років тому – на початку його першої каденції.

Теракт у "Крокус Сіті Хол": коротко