Кремль угрожает уничтожить Европу, а одновременно убеждает свое население, что они являются частью Запада, потому что там им очень сочувствуют. Это 24 Каналу отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.
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Россия использует сочувствие
Как отметил Олег Рыбачук, россиян убеждают в том, что за терактом якобы стоят украинцы. Хотя ИГИЛ взял ответственность, западные спецслужбы это подтверждают, но Путин продолжает утверждать о якобы "украинском следе".
Путин пытается, с одной стороны, показать, что мир сочувствует россиянам. С другой стороны, убедить россиян, что на самом деле первая причина этого всего – это именно украинцы. Поэтому эту ярость он пытается снова перевести в Украину,
– объяснил он.
Российское население в основном действительно верит, что Украина якобы устроила теракт в ТРЦ "Крокус Сити Холл". Хотя на Западе заявляют, что Украина не причастна к этому. Российская пропаганда все равно будет продолжать обвинять украинцев.
"Они используют доказательства того, что мир им сочувствует, что они являются частью того мира, который они ежедневно обещают уничтожить. Они обещают уничтожить Францию, Польшу, сжечь весь мир ядерным оружием. В то же время они говорят, что "этот мир нам сочувствует", – добавил Рыбачук.
Реакции на теракт в "Крокусе": главное
- Владимир Путин пытается доказать причастность Украины к теракту в "Крокусе". На фоне кремлевских манипуляций глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад не поддаваться на провокацию российского диктатора. Он отметил, что цель Путина – побудить больше россиян погибать на войне против Украины, а также привить еще больше ненависти не только к украинцам, но и всему Западу.
- В Бундестаге призвали мир не позволить России играть слишком большую роль после теракта в Подмосковье. Председатель комитета по иностранным делам Майкл Рот выразил соболезнования России из-за "многочисленных невинных жертв теракта в Подмосковье", но напомнил, что Москва уже не первый год терроризирует мирное население Украины постоянными обстрелами.
- Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта отреагировал на теракт, который случился в 20 – 30 километрах от Москвы. По его словам, террористическая группировка ИГИЛ, которая ранее взяла на себя ответственность за стрельбу в ТЦ "Крокус Сити Холл", в течение последних месяцев неоднократно пыталась нанести удар по "французской земле".