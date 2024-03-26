Между тем Путин колеблется, чтобы признать виновников теракта и упорно ищет "украинский след". Какие последствия могут быть для диктатора – в разговоре 24 Каналом проанализировал боец ВСУ и политолог Тарас Березовец.

Смотрите также "Творческая" дружба между Россией и ИГИЛ: как мог разрабатываться теракт в России

"Путин долго придумывал теории заговора. Он стал жертвой собственной пропаганды. Окружение манипулирует его фобиями, мол, его в любой момент могут убить и так далее. Человеком в таком состоянии манипулировать не сложно", – заметил Березовец.

Путин оказался в сложной ситуации

По словам Березовца, Россия является прямым и безжалостным врагом ИГИЛ. Она долгое время поддерживала их противников – правительство Башара аль-Асада в Сирии и поэтому должна быть уничтожена.

Россия столкнулась с очень подготовленным врагом. Более безжалостным в уничтожении гражданского населения, чем режим самого Путина. Мы увидели насколько эффективно всего за 20 минут 4 боевика ликвидировали более сотни людей. Это говорит об уровне подготовки и разведки,

– отметил политолог.

Таким образом Россия оказалась в сложной ситуации и это лишь верхушка ее проблем. Страна-агрессор очень увлеклась войной в Украине, что забыла о внутреннем враге. По мнению Березовца, ИГИЛ и дальше будет совершать террористические акты. Более того – они могут быть масштабированы с использованием разного рода оружия.

"Это не бороться с простыми митингующими с плакатиками за Навального. Это подготовленный враг. И пока спецслужбы занимаются придумыванием фейковых врагов, ИГИЛ будет готовить новый теракт", – добавил он.

Стрельба в "Крокусе": краткая хронология событий