Недавно в России произошел теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл". Американские чиновники предупреждали Москву о том, что это может произойти.

Правительство США информировало власти России не только об угрозе теракта, а даже точно указывало, что атака может произойти на концертную площадку в "Крокусе". Москва получила предупреждение за более чем две недели до теракта.

Смотрите также Многие террористы учились в Москве: евродепутат сказала, возможны ли в Германии крупные теракты

Была еще одна вероятная цель

У издания возникает вопрос, почему Россия не приняла меры для того, чтобы избежать теракта.

Подросток Ислам Халилов, который работал гардеробщиком в концертном зале, помогал той ночью эвакуироваться. В одном из интервью он рассказывал, что сотрудников предупреждали о возможности теракта.

Второй вероятной целью террористов была синагога в Москве. Уже на следующий день после предупреждения, ФСБ объявила о предотвращении нападения боевиков "Исламского государства" на синагогу в Москве.

Высокая степень конкретизации предупреждения подчеркивает уверенность Вашингтона в том, что "Исламское государство" готовило нападение, которое угрожало большому количеству гражданских лиц, и прямо противоречит утверждению Москвы о том, что предупреждения США были слишком общими, чтобы помочь предотвратить нападение,

– отмечает издание.

Во время теракта в "Крокус Сити Холле" погибло более 100 россиян. Также террористы до тла сожгли торговый центр.

Россия официально обвинила Украину в теракте