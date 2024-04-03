У США попереджали Росію про підготовку теракту в "Крокус Сіті Холлі", – WP
Джерело:The Washington Post
Нещодавно у Росії стався теракт у торгівельному центрі "Крокус Сіті Холл. Американські посадовці попереджали Москву про те, що це може статися.
Уряд США інформував владу Росії не тільки про загрозу теракту, а навіть точно вказував, що атака може статися на концертний майданчик у "Крокусі". Москва отримала попереджання за понад два тижні до теракту.
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Була ще одна ймовірна ціль
У видання виникає питання, чому Росія не вжила заходів для того, аби уникнути теракту.
Підліток Іслам Халілов, який працював гардеробником у концертному залі, допомагав тієї ночі евакуюватися. В одному із інтерв'ю він розповідав, що співробітників попереджали про можливість теракту.
Другою ймовірною ціллю терористів була синагога в Москві. Уже на наступний день після попередження, ФСБ оголосила про запобігання нападу бойовиків "Ісламської держави" на синагогу в Москві.
Високий ступінь конкретизації попередження підкреслює впевненість Вашингтона в тому, що "Ісламська держава" готувала напад, який загрожував великій кількості цивільних осіб, і прямо суперечить твердженням Москви про те, що попередження США були занадто загальними, щоб допомогти запобігти нападу,
– наголошує видання.
Під час теракту у "Крокус Сіті Холлі" загинуло понад 100 росіян. Також терористи до тла спалили торгівельний центр.
Росія офіційно звинуватила Україну у теракті
- У Росії продовжують вишукувати "український слід" у теракті, який стався під Москвою в "Крокус Сіті Холі". Цього разу окупанти офіційно звинуватили нашу державу у нібито причетності до стрілянини.
- Про це повідомляли російські ЗМІ. Ба більше, у Кремлі вимагають "арешту" голови Служби безпеки України Василя Малюка після стрілянини під Москвою. У міністерстві закордонних справ Росії опублікували заяву, у якій зазначили, що, мовляв, проведені "російськими компетентними органами слідчі дії вказують, що сліди останніх терактів ведуть до України".
- У цьому контексті російські "дипломати" згадали й інциденти з Дар'єю Дугіною та пропагандистом Владлєном Татарським, а також вибух на Кримському мосту у жовтні 2022 року.