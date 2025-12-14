Перед смертью защихал свою жену: в теракте в Сиднее погиб эмигрант из Украины, – СМИ

В Сиднее произошел теракт на пляже Bondi Beach. Известно о десятках погибших, в том числе одного украинца.

Теракт стал вторым по числу жертв и истории Австралии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Что известно о смерти украинца из-за теракта в Австралии?

Среди погибших в Сиднее идентифицировали Алекса Клейтмана, который с женой Ларисой эмигрировал из Украины к детям в Австралии.

Он пришел на пляж Бонди, чтобы отпраздновать Хануку, для нас это всегда было очень, очень хорошим праздником в течение многих, многих лет,

– рассказала жена.

Пуля попала мужу в голову, когда тот пытался защитить свою жену. Они жили вместе более 50 лет.

Во время Второй мировой войны Алекс был ребенком и пережил ее в эвакуации в Сибири.

Что известно о теракте в Сиднее?