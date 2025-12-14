Перед смертью защихал свою жену: в теракте в Сиднее погиб эмигрант из Украины, – СМИ
- В Сиднее на пляже Bondi Beach произошел теракт, погибли десятки людей, включая украинца Алекса Клейтмана.
- Алекс защищал свою жену Ларису, когда был застрелен, и они прожили вместе более 50 лет.
В Сиднее произошел теракт на пляже Bondi Beach. Известно о десятках погибших, в том числе одного украинца.
Теракт стал вторым по числу жертв и истории Австралии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Смотрите также Стрельба на пляже в Сиднее: гражданский разоружил одного из нападавших
Что известно о смерти украинца из-за теракта в Австралии?
Среди погибших в Сиднее идентифицировали Алекса Клейтмана, который с женой Ларисой эмигрировал из Украины к детям в Австралии.
Он пришел на пляж Бонди, чтобы отпраздновать Хануку, для нас это всегда было очень, очень хорошим праздником в течение многих, многих лет,
– рассказала жена.
Пуля попала мужу в голову, когда тот пытался защитить свою жену. Они жили вместе более 50 лет.
Во время Второй мировой войны Алекс был ребенком и пережил ее в эвакуации в Сибири.
Что известно о теракте в Сиднее?
В Сиднее на пляже Бондай во время празднования Хануки произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 16 человек и около 60 получили ранения.
Во время полицейской операции были задержаны двое нападавших. Ищут возможного третьего. Инцидент уже расследуют как теракт.