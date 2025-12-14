Укр Рус
14 грудня, 23:03
Перед смертю защихав свою дружину: у теракті в Сіднеї загинув емігрант з України, – ЗМІ

Сергій Попович
Основні тези
  • У Сіднеї на пляжі Bondi Beach стався теракт, загинуло десятки людей, включаючи українця Алекса Клейтмана.
  • Алекс захищав свою дружину Ларису, коли був застрелений, і вони прожили разом понад 50 років.

У Cіднеї стався теракт на пляжі Bondi Beach. Відомо про десятки загиблих, зокрема одного українця.

Теракт став другим за числом жертв і історії Австралії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Що відомо про смерть українця через теракт в Австралії?

Серед загиблих у Сіднеї ідентифікували Алекса Клейтмана, який з дружиною Ларисою емігрував з України до дітей в Австралії.

Він прийшов на пляж Бонді, щоб відсвяткувати Хануку, для нас це завжди було дуже, дуже гарним святом протягом багатьох, багатьох років, 
– розповіла дружина.

Куля влучила чоловікові у голову, коли той намагався захистити свою дружину. Вони жили разом понад 50 років.

Під час Другої світової війни Алекс був дитиною та пережив її в евакуації у Сибіру.

Що відомо про теракт у Сіднеї?

  • У Сіднеї на пляжі Бондай під час святкування Хануки сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло щонайменше 16 осіб і близько 60 зазнали поранень.

  • Під час поліцейської операції були затримані двоє нападників. Шукають можливого третього. Інцидент уже розслідують як теракт.