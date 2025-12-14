Перед смертю защихав свою дружину: у теракті в Сіднеї загинув емігрант з України, – ЗМІ
- У Сіднеї на пляжі Bondi Beach стався теракт, загинуло десятки людей, включаючи українця Алекса Клейтмана.
- Алекс захищав свою дружину Ларису, коли був застрелений, і вони прожили разом понад 50 років.
У Cіднеї стався теракт на пляжі Bondi Beach. Відомо про десятки загиблих, зокрема одного українця.
Теракт став другим за числом жертв і історії Австралії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
Дивіться також Стрілянина на пляжі у Сіднеї: цивільний роззброїв одного з нападників
Що відомо про смерть українця через теракт в Австралії?
Серед загиблих у Сіднеї ідентифікували Алекса Клейтмана, який з дружиною Ларисою емігрував з України до дітей в Австралії.
Він прийшов на пляж Бонді, щоб відсвяткувати Хануку, для нас це завжди було дуже, дуже гарним святом протягом багатьох, багатьох років,
– розповіла дружина.
Куля влучила чоловікові у голову, коли той намагався захистити свою дружину. Вони жили разом понад 50 років.
Під час Другої світової війни Алекс був дитиною та пережив її в евакуації у Сибіру.
Що відомо про теракт у Сіднеї?
У Сіднеї на пляжі Бондай під час святкування Хануки сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло щонайменше 16 осіб і близько 60 зазнали поранень.
Під час поліцейської операції були затримані двоє нападників. Шукають можливого третього. Інцидент уже розслідують як теракт.