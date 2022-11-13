Теракт в Стамбуле: все, что известно о взрыве в туристическом центре

В туристической части Стамбула 13 ноября раздался взрыв. Сейчас известно о 81 раненом человеке и минимум 6 погибших.

Взрыв раздался в 16:20 за Анкарой на улице Истикаль. Обо всех известных деталях инцидента рассказывает 24 канал.

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На место инцидента выехали врачи, спасатели и правоохранители. Власти запретили журналистам проводить прямые трансляции и перекрыли улицу Истикаль.



Последствия теракта / Фото Yenisafak

Взрыв был очень интенсивным

В Офисе главного прокурора Стамбула сразу приступили к расследованию теракта. Для этого назначили пять прокуроров.

Издание CNN Turk рассказало, что местные сообщают о сумке со взрывчаткой. Поэтому полиция обследовала все улицы неподалеку. Взрыв был очень интенсивным, поскольку его слышали жители других районов города.

Стамбул после взрыва: смотрите видео

Число жертв возросло

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу посетил место инцидента. Он сообщил журналистам, что полиция рассматривает разные сценарии причины.

Впоследствии вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что террористы специально избрали туристический район, где находилось много людей. Он отметил, что количество раненых возросло до 81 человека.

Мы считаем, что это террористический акт из-за взрыва бомбы, спровоцированный нападающим. По нашей информации, его совершила женщина, – сказал Октай.

Реакция президента

На теракт отреагировал президент Реджеп Эрдоган. Он отметил, что злоумышленники хотели запугать Турцию терроризмом и обещал наказать всех виновных.

"После нападения на место происшествия выехала наша полиция, наших раненых отправили в окрестные больницы. Усилия захватить Турцию и турецкую нацию с помощью терроризма не достигнут своей цели сегодня или завтра. Зафиксировано 6 смертей, 4 из которых на месте преступления и 2 в больнице", – сказал Эрдоган.

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Силовики проводят эффективное расследование

На камерах видеонаблюдения видна толпа на улице, среди которых и был взрыв. Поэтому ряд СМИ сообщает о террористе-смертнике. Кроме того, отмечают, что это была женщина.

"Ведется эффективное расследование инцидента по всем аспектам. Никто не должен сомневаться, что наши силовики как можно быстрее установят личность злоумышленников и поймают всех", – заверил министр юстиции Бекир Боздаг.



Женщина, попавшая на камеры видеонаблюдения / Скриншот с видео

Реакция МИД Украины

Спикер МИД Олег Николенко рассказал, что пока нет информации о том, пострадали ли украинцы во время теракта. Глава МИД Дмитрий Кулеба срочно поручил Генеральному консульству Украины в Стамбуле держать ситуацию на особом контроле.

Зеленский выразил соболезнования

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования турецкому народу.

"Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа – наша боль", – написал Зеленский.

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