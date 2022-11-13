Теракт у Стамбулі: все, що відомо про вибух у туристичному центрі

У туристичній частині Стамбула 13 листопада пролунав вибух. Наразі відомо про 81 поранену людину та мінімум 6 загиблих.

Вибух пролунав о 16:20 за Анкарою на вулиці Істікаль. Про всі відомі деталі інциденту розповідає 24 канал.

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На місце інциденту одразу виїхали лікарі, рятувальники та правоохоронці. Влада заборонила журналістам проводити прямі трансляції та перекрила вулицю Істікаль.



Наслідки теракту / Фото Yenisafak

Вибух був дуже інтенсивним

В Офісі головного прокурора Стамбула одразу розпочали розслідування теракту. Для цього призначили 5 прокурорів.

Видання CNN Turk розповіло, що місцеві повідомляють про сумку з вибухівкою. Через це поліція обстежувала всі вулиці неподалік. Вибух був дуже інтенсивним, оскільки його чули мешканці в інших районах міста.

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Кількість жертв зросла

Мер Стамбула Екрем Імамоглу відвідав місце інциденту. Він повідомив журналістам, що поліція розглядає різні сценарії щодо причини.

Згодом віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив, що терористи спеціально обрали туристичний район, де перебувало багато людей. Він зазначив, що кількість поранених зросла до 81 людини.

Ми вважаємо, що це терористичний акт через вибух бомби, спровокований нападником. За нашою інформацією, його скоїла жінка, – сказав Октай.

Реакція президента

На теракт відреагував президент Реджеп Ердоган. Він зазначив, що зловмисники хотіли залякати Туреччину тероризмом і обіцяв покарати всіх винних.

"Після нападу на місце події виїхала наша поліція, наших поранених відправили до навколишніх лікарень. Зусилля захопити Туреччину та турецьку націю за допомогою тероризму не досягнуть своєї мети сьогодні чи завтра. Зафіксовано 6 смертей, 4 з яких на місці злочину та 2 у лікарні", – сказав Ердоган.

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Силовики проводять ефективне розслідування

На камерах відеоспостереження видно натовп на вулиці, серед яких і був вибух. Через це низка ЗМІ повідомляє про терориста-смертника. Крім цього, зазначають, що це була жінка.

"Ведеться ефективне розслідування інциденту за всіма аспектами. Ніхто не повинен сумніватися, що наші силовики якнайшвидше встановлять особу зловмисників і спіймають всіх", – запевнив міністр юстиції Бекір Боздаг.



Жінка, яка потрапила на камери відеоспостереження / Скриншот з відео

Реакція МЗС України

Речник МЗС Олег Ніколенко розповів, що наразі немає інформації про те, чи постраждали українці під час теракту. Глава МЗС Дмитро Кулеба терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати ситуацію на особливому контролі.

Зеленський висловив співчуття

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття турецькому народові.

"Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль", – написав Зеленський.

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