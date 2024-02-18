В центре Тернополя дети нашли чемодан с трупом женщины внутри: почему россиянин положил ее туда

Две девочки гуляли в парке "Сопильче" в Тернополе и обнаружили жуткую находку. Впоследствии на место событий вызвали правоохранителей.

Инцидент произошел вечером 16 февраля. В тернопольском парке работали сотрудники полиции и судебно-медицинские эксперты.

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Что известно об ужасном инциденте

Представитель полиции Тернопольщины Сергей Крета заявил, что женщина была очень худой. Именно поэтому ее тело поместилось в чемодан. При этом труп не был расчленен. Правоохранители сначала открыли уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство). Однако позже результаты вскрытия показали, что эта женщина умерла естественной смертью от легочно-сердечной недостаточности.



Именно в этом чемодане было тело женщины / Фото Национальной полиции

Уже 18 февраля стало известно, что правоохранители установили и разыскали подозреваемого. Им оказался уроженец России, который сбежал из Тернополя в Одессу.

Как установило следствие, этот человек жил вместе с матерью в разных украинских городах. В течение последних 7 лет они арендовали квартиру в Тернополе. Сам подозреваемый заявил, что его 84-летняя мать длительное время болела и умерла накануне. По его словам, он испугался, поместил тело женщины в чемодан и вывез в парк, после чего сбежал из города.

Теперь это дело могут переквалифицировать на статью 297 по факту надругательства над телом умершей. Она предусматривает наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы до 3 лет.

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