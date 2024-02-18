У центрі Тернополя діти знайшли валізу з трупом жінки всередині: чому росіянин поклав її туди
Джерело:ZAXID.NET
Дві дівчинки гуляли у парку "Сопільче" у Тернополі та виявили моторошну знахідку. Згодом на місце подій викликали правоохоронців.
Інцидент стався ввечері 16 лютого. У тернопільському парку працювали співробітники поліції та судово-медичні експерти.
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Що відомо про жахливий інцидент
Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета заявив, що жінка була дуже худою. Саме тому її тіло помістилося у валізу. При цьому труп не був розчленований. Правоохоронці спочатку відкрили кримінальне провадження за Статтею 115 (умисне вбивство). Однак пізніше результати розтину показали, що ця жінка померла природною смертю від легенево-серцевої недостатності.
Саме у цій валізі було тіло жінки / Фото Національної поліції
Вже 18 лютого стало відомо, що правоохоронці встановили та розшукали підозрюваного. Ним виявився уродженець Росії, який втік з Тернополя до Одеси.
Як встановило слідство, цей чоловік жив разом з матір’ю у різних українських містах. Протягом останніх 7 років вони орендували квартиру в Тернополі. Сам підозрюваний заявив, що його 84-річна матір тривалий час хворіла та померла напередодні. З його слів, він злякався, помістив тіло жінки у валізу та вивіз у парк, після чого втік з міста.
Тепер цю справу можуть перекваліфікувати на Статтю 297 за фактом наруги над тілом померлої. Вона передбачає покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі до 3 років.
Схожі моторошні випадки в Україні
- Раніше в Одесі у сміттєвому контейнері знайшли голову 60-річної жінки. Згодом правоохоронці встановили, що 39-річний чоловік під час сварки зарубав сокирою та задушив власну матір.
- Після цього він розчленував її тіло та розфасував по пакетах. Наступного дня чоловік розклав частини тіла жінки по смітниках на сусідній вулиці.
- Нагадаємо, що у Києві на вулиці Шулявській знайшли загорнуте у килим тіло. Цей труп кинули у сміттєпровід, після чого він кілька днів пролежав у підвалі житлового будинку.