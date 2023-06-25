В Бердянске назовут школу в честь 16-летнего Тиграна, которого могли убить оккупанты

Бердянский ущерб №7 после деоккупации назовут в честь Тиграна Оганисяна. Пока точно неизвестно, погиб ли он, поэтому в Бердянской военной администрации надеются, что он жив.

В сети сейчас много сообщений о смерти 16-летнего Тиграна. Но в Бердянской ВА отметили, что сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию невозможно.

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В Бердянске в честь Тиграна назовут школу

Бердянская школа №7 будет инициировать, чтобы Тиграну Оганисяну предоставили статус участника движения сопротивления. После деоккупации города школа будет называться в честь героического парня.

Россияне уже не раз показывали, что способны на невыразимо низкие, бесчеловечные и жестокие поступки. На последнем видео мы видим Тиграна живым и смелым. Поэтому до последнего будем надеяться, что он до сих пор жив. Сегодня во время разговора с педагогами решили, что хотим после победы и деоккупации предоставить бердянской школе №7 имя Тиграна Оганисяна. Заведение будет инициировать установление ему статуса участника движения сопротивления,

– говорится в сообщении.

Напомним, 24 июня в сеть попало видео 16-летнего Тиграна с автоматом в руках, которое называют предсмертным.

"Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине", – сказал юноша, после чего видео оборвалось.

Гауляйтер Запорожской области Владислав Рогов заявил, что его убили. Мол, он и его друг Никита Ханганов убили местного полицейского коллаборанта и русского военного.

Поскольку российские захватчики – сомнительный источник, правоохранители пытаются установить, что произошло на самом деле.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что ребята погибли, вступив в бой с оккупантами. Он подчеркнул, что российские убийцы, пытавшие и лишившие жизни детей, должны быть осуждены.

Сегодня двое 16-летних ребят стали героями. Последними словами одного из них было: "Слава Украине". Не хватает слов, чтобы описать чувство гордости за юношей, сопротивлявшихся оккупантам. Но в то же время переполняет чувство низости, подлости и циничности по отношению к стране-террористу. Ведь о чем говорить, когда оккупанты могут позволить себе убивать несовершеннолетних? Убивать детей?

– сказал он.

Что предшествовало