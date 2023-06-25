Россияне убили 16-летних Тиграна и Никиту: что известно о деле героических подростков

Гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил о смерти двух подростков: Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Почти год дети подвергались преследованию со стороны российских захватчиков.

Дмитрий Лубинец подтвердил гибель ребят, однако в Бердянской ВА надеются, что они живы. Все, что известно о судьбах Тиграна и Никиты 24 Канал собрал в один материал.

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Россияне устроили судилище над детьми: как все начиналось

Медийная правовая инициатива сообщила, что с 30 сентября 2022 года Тигран и Никита подвергались преследованиям со стороны российских правоохранительных органов. В тот месяц Тиграна похитили из его дома, где он живет с бабушкой. 5 дней родные ничего не знали о том, где находится парень.

Оказалось, "следственные органы" жестоко допрашивали подростка с применением побоев и пыток электрическим током. Оккупанты утверждали, что он якобы готовил диверсию на "Мелитопольской железной дороге", чтобы сдержать поставки российских подразделений. Таким образом, военные преступники пытались выбить из ребенка "признание".

После огласки в медиа об исчезновении ребенка, россияне отпустили Тиграна, но при условии, что он будет ежедневно появляться в местных "правоохранительных органах". Никите Ханганову тогда удалось избежать ареста, но его также обязали участвовать в так называемых следственных действиях – допросах, следственных экспериментах и т.д.

Родители Тиграна все это время находились в Германии и после этой ситуации попытались вернуться в оккупированный Бердянск, чтобы забрать своего ребенка. Однако вывезти юношу не удалось: всю семью арестовали в российском Таганроге.

Медийная инициатива по правам человека долгое время не давала огласки этим событиям. Они надеялись, что это лишь часть устрашения и оккупанты не будут реально судить детей.

Но 24 мая 2023 года подросткам предъявлены обвинения по статье 281 Уголовного кодекса России, предусматривающей от 10 до 20 лет заключения. Российский следователь заявил, что в начале сентября 2022 года ребята вступили в сговор для оказания поддержки ВСУ. Более того, по его словам, оба подростка якобы повредили железнодорожные пути, чтобы не позволить российским вооруженным силам получить материальное обеспечение.

Детям назначили местных адвокатов, один из которых предлагал им себя оклеветать.

Вернуть парней в Украину не удалось

Медийная инициатива по правам человека призвала международное сообщество принять все возможные меры, чтобы как можно быстрее освободить детей и обеспечить им беспрепятственный выезд на подконтрольную правительству Украины территорию или в третьи страны.

Когда ситуация получила огласку, Европарламент потребовал отпустить ребят на контролируемую Украиной территорию – россияне не выполнили эти условия. Украина также пыталась вернуть ребят домой разными путями.

Однако следует отметить, что после этого россияне изменили обвинение для Никиты – начали обвинять его в воровстве. Тигран для них так и остался "диверсантом".

24 июня россияне заявили, что убили подростков: правоохранители обнаружили много разногласий в фактах

24 июня гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил, что примерно в 19 часов "двое боевиков открыли огонь из автоматов". По его словам, они убили полицейского коллаборанта и российского военного.

В результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористы были блокированы и уничтожены. В настоящее время известно, что одним из них был ранее задерживаемый за антироссийскую деятельность Тигран Оганнисян,

– заявил Рогов.

В тот же день в сеть попало видео 16-летнего Тиграна с автоматом в руках, в котором он заявил: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине". Это последний раз, когда парень выходил на связь, поэтому это видео считают предсмертным.

Координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова сообщила, что несколько дней до этого за юношами приехал российский следователь с вооруженным конвоем, но тогда им удалось скрыться. А днем перед сообщением об убийстве они отмечались в оккупационной полиции.

Сейчас мы видим много разногласий в фактах, времени, одежде. Тел ребят родители еще не видели. А родных со вчерашнего вечера мучают допросами и обысками. Это дает основания подвергать сомнению основную версию следкома о нападении на полицейских. По крайней мере, родители Тиграна и Никиты считают, что вся эта перестрелка, предсмертное видео – это постановка для того, чтобы убить ребят,

– заявила Решетилова.

Лубинец подтвердил гибель Тиграна и Никиты

Сейчас украинские правоохранители возбудили уголовное производство по факту убийства детей. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что убийцы детей должны быть осуждены и понести наказание.

Сегодня двое 16-летних ребят стали героями. Последними словами одного из них были "Слава Украине". Не хватает слов, чтобы описать чувство гордости за юношей, сопротивлявшихся оккупантам. Но в то же время переполняет чувство низости, подлости и циничности по отношению к стране-террористу. Ведь о чем говорить, когда оккупанты могут позволить себе убивать несовершеннолетних? Убивать детей?

– написал Дмитрий Лубинец.

В ВА надеются, что ребята еще живы

24 июня в Бердянской военной администрации заметили, что ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о гибели ребят невозможно. Там надеются, что они еще живы. В настоящее время Бердянская ВА ожидает связи с родственниками подростков, чтобы они дали окончательный ответ. Однако с тех пор, как оккупанты забрали их на допрос, с ними до сих пор нет связи.

На последнем видео мы видим Тиграна живым и смелым. Поэтому до последнего будем надеяться, что он до сих пор жив,

– говорится в сообщении.

25 июня Бердянская ВА и педагоги местной школы №7 решили, что после победы учебное заведение будет называться в честь Тиграна Оганнисяна. Также учебное заведение будет инициировать присвоение ему статуса участника движения сопротивления.