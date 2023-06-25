Росіяни вбили 16-річних Тиграна та Микиту: що відомо про справу героїчних підлітків

Гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов заявив про смерть двох підлітків: Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Майже рік діти піддавались переслідуванню з боку російських загарбників.

Дмитро Лубінець підтвердив загибель хлопців, проте у Бердянській ВА сподіваються, що вони живі. Все, що відомо про долі Тиграна та Микити 24 Канал зібрав в один матеріал.

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Росіяни влаштували судилище над дітьми: як все починалось

Медійна правова ініціатива повідомила, що з 30 вересня 2022 року Тигран і Микита піддавалися переслідуванням з боку російських правоохоронних органів. Того місяця Тиграна викрали з його будинку, де він живе з бабусею. 5 днів рідні нічого не знали про те, де перебуває хлопчина.

Виявилось, "слідчі органи" жорстоко допитували підлітка із застосуванням побоїв та катування електричним струмом. Окупанти стверджували, що він нібито готував диверсію на "Мелітопольській залізниці", щоб стримати постачання російських підрозділів. Таким чином воєнні злочинці намагались вибити з дитини "зізнання".

Після розголосу у медіа про зникнення дитини, росіяни відпустили Тиграна, але за умови, що він щодня з'являтиметься до місцевих "правоохоронних органів". Микиті Ханганову тоді вдалося уникнути арешту, але його також зобов'язали брати участь у так званих слідчих діях – допитах, слідчих експериментах тощо.

Батьки Тиграна весь цей час перебували в Німеччині й після цієї ситуації спробували повернутися в окупований Бердянськ, щоб забрати свою дитину. Проте вивезти юнака не вдалося: всю сім'ю заарештували у російському Таганрозі.

Медійна ініціатива за права людини тривалий час не надавала розголосу цим подіям. Вони сподівались, що це лиш частина залякування й окупанти не будуть реально судити дітей.

Але 24 травня 2023 року підліткам висунули обвинувачення за статтею 281 кримінального кодексу Росії, що передбачає від 10 до 20 років ув’язнення. Російський слідчий заявив, що на початку вересня 2022 року хлопці вступили у змову для надання підтримки ЗСУ. Ба більше, за його словами, обоє підлітків нібито пошкодили залізничні колії, аби не дозволити російським збройним силам отримати матеріальне забезпечення.

Дітям призначили місцевих адвокатів, один із яких пропонував їм себе обмовити.

Повернути хлопців в Україну не вдалося

Медійна ініціатива за права людини закликала міжнародну спільноту вжити всіх можливих заходів, щоб якнайшвидше звільнити дітей та забезпечити їм безперешкодний виїзд на підконтрольну уряду України територію або до третіх країн.

Коли ситуація набула розголосу, Європарламент вимагав відпустити хлопців на контрольовану Україною територію – росіяни не виконали ці умови. Україна також намагалася повернути хлопців додому різними шляхами.

Проте варто зазначити, що після цього росіяни змінили обвинувачення для Микити – почали обвинувачувати його в крадіжці. Натомість Тигран для них так і залишився "диверсантом".

24 червня росіяни заявили, що вбили підлітків: правоохоронці знайшли багато розбіжностей у фактах

24 червня гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов заявив, що приблизно о 19-й годині "двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів". За його словами, вони вбили поліцейського колаборанта та російського військового.

У результаті злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористів було блоковано та знищено. Нині відомо, що одним із них був раніше затримуваний за антиросійську діяльність Тигран Оганесян,

– заявив Рогов.

Того ж дня у мережу потрапило відео 16-річного Тиграна з автоматом у руках, у якому він заявив: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні". Це востаннє, коли хлопець виходив на зв'язок, тож це відео вважають передсмертним.

Координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова повідомила, що кілька днів до цього за юнаками приїхав російський слідчий з озброєним конвоєм, але тоді їм вдалося втекти. А вдень перед повідомлення про вбивство вони відмічались в окупаційній поліції.

Наразі ми бачимо багато розбіжність у фактах, часі, одязі. Тіл хлопців батьки ще не бачили. Натомість рідних з учорашнього вечора мучать допитами й обшуками. Це дає підстави ставити під сумнів основну версію слідкома про напад на поліцейських. Принаймні батьки Тиграна і Микити вважають, що вся ця перестрілка, передсмертне відео – це постановка для того, щоб убити хлопців,

– заявила Решетилова.

Лубінець підтвердив загибель Тиграна та Микити

Наразі українські правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей. Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що вбивці дітей повинні бути засуджені та понести покарання.

Сьогодні ж двоє 16-річних хлопців стали героями. Останніми словами одного з них було: "Слава Україні". Не вистачає слів, щоб описати почуття гордості за юнаків, які чинили опір окупантам. Але водночас переповнює відчуття ницості, підлості та цинічності відносно країни-терориста. Адже про що говорити, коли окупанти можуть дозволити собі вбивати неповнолітніх? Вбивати дітей?,

– написав Дмитро Лубінець.

У ВА сподіваються, що хлопці ще живі

24 червня у Бердянській військовій адміністрації зауважили, що ні підтвердити, ні спростувати інформацію про загибель хлопців неможливо. Тож там сподіваються, що вони ще живі. Наразі Бердянська ВА чекає на зв'язок з родичами підлітків, щоб вони дали остаточну відповідь. Проте відтоді, як їх окупанти забрали на допит, з ними досі немає зв'язку.

На останньому відео ми бачимо Тиграна живим і сміливим. Тож до останнього сподіватимемося, що він і досі живий,

– мовиться в повідомленні.

25 червня Бердянська ВА та педагоги місцевої школи №7 вирішили, що після перемоги навчальний заклад називатиметься на честь Тиграна Оганісяна. Також заклад буде ініціювати встановлення йому статусу учасника руху спротиву.