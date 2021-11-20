Типичный русский мир: российские десантники стали тяжелее воздуха

Россия направила в Белоруссию на границу с Польшей подразделение десантников "для проведения учений". Во время этого из-за сильного прорыва ветра погибли 2 российских военных.

О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 20 ноября – узнайте в программе.

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Повторные штрафы за митинги

Министерство внутренних дел России решило во второй раз наказать организаторов митингов в поддержку Алексея Навального. Полиция требует еще 750 тысяч рублей со сторонников оппозиционера.

Криминал за анекдот

В Подмосковье полковник в отставке получил 3 условных года за решеткой за анекдот о российских гвардейцах. Мол, шутка спровоцировала "пробуждение ненависти и вражды".

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Оправдание за изнасилование

В Екатеринбурге российских экс-полицейских оправдали за изнасилование. Троих полицейских оправдали за преступление из-за того, что"в действиях нет состава нарушения". Теперь же могут осудить саму девушку, потому что она, мол, наврала.

Депутатская педофилия

Российского депутата Артема Самсонова заподозрили в педофилии. По информации правоохранителей, Самсонов развращал 11-летнего мальчика. Однопартийцы считают это "политическим заказом".

Мертвый лось коммуниста

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в том, что у него был мертвый лось. Тушу животного обнаружили в машине чиновника в конце октября. Об этом он записал "чистосердечное" признание и заявил, что ему "нечего бояться".

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