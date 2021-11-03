Соответствующее решение в отношении женщины, которая делала провокационные снимки на Красной площади, на днях принял Тверской районный суд Москвы.

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Порноактрису арестовали за обнаженное фото возле Кремля

Суд отправил под административный арест на 14 суток порноактрису Риту Фокс (настоящее имя – Ксения Дамова). Все из-за того, что она опубликовала фотографию с голыми ягодицами, сделанную вблизи Кремля.

Женщину признали виновной по статье о мелком хулиганстве. Сама Рита Фокс сообщила о своем аресте вечером 2 ноября.

После решения суда она передала через своего менеджера, что во время заседания свидетель обвинения "указал не то место событий, но его быстро поправили, и с местом он определился".

Объясняя публикацию снимка, она заявила: "Я всегда была патриоткой. Люблю Россию. Первый раз в жизни решила посмотреть на этот Кремль и Красную площадь. Я просто не могла не сфотографировать столько всего любимого и красивого". Далее она добавила, что не хотела никого обидеть своим поступком.

Инцидент с провокационным фото: что известно

30 октября порноактриса опубликовала в соцсети свой снимок возле Кремля, где она стоит с обнаженными ягодицами. Фото активно распространилось в сети.

В итоге 2 ноября женщину задержали.



Фото, за которое Рита Фокс получила 14 суток ареста / Телеграмм "Протесты в мире"

Обратите внимание! Это не первый такой инцидент в России. На днях правоохранители задержали там 31-летнюю Ирину Волкову, которая называет себя "политической беженкой" из Украины. Она делала фотосессию с обнаженными ягодицами на фоне собора в Санкт-Петербурге. Ее обвиняют в оскорблении чувств верующих. Женщине за ее выходку грозит 300 тысяч рублей штрафа или 1 год тюрьмы.