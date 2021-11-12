По данным СМИ, инцидент произошел на полигоне "Гожский" в Гродненском районе. Там произошел сход двух парашютистов с угасанием купола одного из парашютов.

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В результате инцидента погибли двое военнослужащих Вооруженных сил России – офицер и солдат срочной службы,

– говорится в сообщении.

Российских десантников направили в Беларусь

Российское Минобороны сообщило, что на территорию Гродненской области Беларуси направили российских десантников. Целью такого решения являются якобы совместные тактические учения с подразделениями белорусских вооруженных сил.

Кроме того, к учениям привлекли самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России.

Заметьте! Минобороны Беларуси сообщило, что надеется на военную помощь России в случае вооруженного конфликта на границе. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что "созданная система реагирования на угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником – Россией".

Сообщение BYPOL:

Первые потери русской армии на западном направлении.

По информации BYPOL, сегодня, при осуществлении высадки десанта российских ВВС на полигоне "Гожский" в Гродненском районе, произошел сход двух парашютистов с угасанием купола одного из парашютов.

В результате инцидента погибли двое военнослужащих Вооруженных сил РФ – офицер и солдат срочной службы.