Представитель украинской делегации в ТКГ из Донбасса и внештатный советник главы АП Алексей Арестович рассказал о роли России в ситуации с мигрантами. Об этом политик рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.
Заметьте Россия может стремиться к продвижению вглубь территории Украины, – Кулеба
Это новое оружие Путина – нелегальные мигранты
Арестович заявил, что Владимир Путин, благодаря нелегальным мигрантам, решает свои основные задачи, к которым относится "поглощение Беларуси".
Более того, по словам политика, президент России провоцирует руководство этой страны на необдуманные поступки и истерию. Например, заявление о том, что Крым якобы российский.
Это новое оружие Путина – нелегальные мигранты. Плюс ядерные бомбардировщики будут патрулировать... Представляете картинку для НАТО? С одной стороны мигранты штурмуют границы и над этим всем летают ядерные бомбардировщики,
– заявил Арестович.
По его мнению, именно так Россия давит на ЕС и НАТО. Более того, "после решения белорусского вопроса", Кремль начнет действия против Украины.
"Какую форму и средства они выберут – не знаю. Мне кажется, что вся эта история может быть неким отвлекающим моментом, перед тем как основные усилия направить против Украины", – заявил Арестович.
Ситуация на границе Польши и Беларуси: основное
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- 12 ноября президент Польши Анджей Дуда назвал это гибридной войной, которую проводит белорусское КГБ.
- Накануне издание Bloomberg заявило, что Евросоюз готовит новые санкции. Их могут ввести в отношении авиакомпаний, причастных к перевозке беженцев, среди которых российский "Аэрофлот", турецкая Turkish Airlines и белорусская "Белавиа". Хоть Лукашенко защищает компанию.
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