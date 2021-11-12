Представитель украинской делегации в ТКГ из Донбасса и внештатный советник главы АП Алексей Арестович рассказал о роли России в ситуации с мигрантами. Об этом политик рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Это новое оружие Путина – нелегальные мигранты

Арестович заявил, что Владимир Путин, благодаря нелегальным мигрантам, решает свои основные задачи, к которым относится "поглощение Беларуси".

Более того, по словам политика, президент России провоцирует руководство этой страны на необдуманные поступки и истерию. Например, заявление о том, что Крым якобы российский.

Это новое оружие Путина – нелегальные мигранты. Плюс ядерные бомбардировщики будут патрулировать... Представляете картинку для НАТО? С одной стороны мигранты штурмуют границы и над этим всем летают ядерные бомбардировщики,

– заявил Арестович.

По его мнению, именно так Россия давит на ЕС и НАТО. Более того, "после решения белорусского вопроса", Кремль начнет действия против Украины.

"Какую форму и средства они выберут – не знаю. Мне кажется, что вся эта история может быть неким отвлекающим моментом, перед тем как основные усилия направить против Украины", – заявил Арестович.

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