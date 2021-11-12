Представник української делегації у ТКГ з Донбасу та позаштатний радник глави ОП Олексій Арестович розповів про роль Росії у ситуації з мігрантами. Про це політик розповів у ефірі одного з українських телеканалів.

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Це нова зброя Путіна – нелегальні мігранти

Арестович заявив, що Володимир Путін, завдяки нелегальним мігрантам, вирішує свої основні завдання, до яких належить "поглинання Білорусі".

Ба більше, за словами політика, президент Росії провокує керівництво цієї країни на необдумані вчинки й істерію. Наприклад, заява про те, що Крим нібито російський.

Це нова зброя Путіна – нелегальні мігранти. Плюс ядерні бомбардувальники патрулюватимуть... Уявляєте картинку для НАТО? З одного боку мігранти штурмують кордони й над цим усім літають ядерні бомбардувальники,

– заявив Арестович.

На його думку, саме так Росія тисне на ЄС та НАТО. Ба більше, "після вирішення білоруського питання", Кремль почне дії проти України.

"Яку форму і засоби вони виберуть – не знаю. Мені здається, що вся ця історія може бути певним відволікаючим моментом, перед тим як основні зусилля спрямувати проти України", – заявив Арестович.

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