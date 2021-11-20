Тіпічний русскій мір: Російські десантники стали важчими за повітря

Росія направила до Білорусі на кордон із Польщею підрозділ десантників "для проведення навчань". Під час цього через сильний прорив вітру загинули 2 російських військових.

Про інші події, які відбулися у Росії станом на 20 листопада – дізнайтесь у програмі.

До теми Перші втрати: під час перекидання російських військ у Білорусь розбилися два десантники

Повторні штрафи за мітинги

Міністерство внутрішніх справ Росії вирішило вдруге покарати організаторів мітингів на підтримку Олексія Навального. Поліція вимагає ще 750 тисяч рублів із прибічників опозиціонера.

Кримінал за анекдот

У Підмосков'ї полковник у відставці отримав 3 умовних роки за ґратами за анекдот про російських гвардійців. Мовляв, жарт спровокував "пробудження ненависті та ворожнечі".

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Виправдання за зґвалтування

У Єкатеринбургу російських експоліціянтів виправдали за зґвалтування. Трьох поліцейських виправдили за злочин через те, що "у діях немає складу порушення". Тепер саму можуть засудити саму дівчину, бо вона, мовляв, набрехала.

Депутатська педофілія

Російського депутата Артема Самсонова запідозрили в педофілії. За інформацією правоохоронців, Самсонов розбещував 11-річного хлопчика. Однопартійці вважають це "політичним замовленням".

Мертвий лось комуніста

Депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін зізнався у тому, що мав мертвого лося. Тушу тварини виявили в машині чиновника в кінці жовтня. Про це він записав "щиросердне" зізнання і заявив, що йому "нічого боятись".

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Випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 20 листопада: дивіться відео