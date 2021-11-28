Типичный русский мир: Санкт-Петербург стал городом каннибалов

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который зарезал знакомого, сварил его часть трупа и съел. Случилось это в результате драки.

О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 28 ноября – узнайте в программе.

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Самооперация пенсионерки

Пенсионерка с онкологическим заболеванием сделала сама себе операцию. Женщине отменили операцию из-за эпидемии коронавируса. Именно поэтому она прибегла к самолечению.

Коляска для людей с инвалидностью

В Оренбургской области мужчина с инвалидностью полз на четвереньках к врачу. Ему не дали коляску для людей с инвалидностью, поскольку в государственной поликлинике он только один.

Намеренное калечение трупов

Жители Самарской области пожаловались на работников местного морга. Они портили трупы из-за отказа родственников оплачивать услуги за хранение тел.

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Культурная взятка в Крыму

Псевдоминистра культуры оккупированного Крыма подозревают в получении взятки в 25 миллионов рублей. Она взяла деньги за "откат" в строительстве детского театра в Симферополе.

Криминал из-за госпраздников

На россиянина открыли уголовное производство из-за того, что тот отрицал государственные праздники страны-агрессора – 8 Марта и День защитника Отечества. Он заявил, что в эти дни не происходит "ничего толкового".

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