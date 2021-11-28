Тіпічний русскій мір: Санкт-Петербург став містом канібалів

У Санкт-Петербурзі затримали чоловіка, який зарізав знайомого, зварив його частину трупу і з'їв. Трапилось це унаслідок бійки.

Про інші події, які відбулися у Росії станом на 28 листопада – дізнайтесь у програмі.

До теми На російському заводі боєприпасів сталися вибухи: є постраждалі

Самооперація пенсіонерки

Пенсіонерка з онкологічним захворюванням зробила сама собі операцію. Жінці скасували операцію через епідемію коронавірусу. Саме тому вона вдалась до самолікування.

Візок для людей з інвалідністю

В Оренбурзькій області чоловік з інвалідністю повз навкарачки до лікаря. Йому не дали візок для людей з інвалідністю, оскільки у державній поліклініці він лише один.

Навмисне калічення трупів

Мешканці Самарської області поскаржились на працівників місцевого морга. Вони псували трупи через відмову родичів оплачувати послуги за зберігання тіл.

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Культурний хабар у Криму

Псевдоміністерку культури окупованого Криму запідозрюють в отриманні хабаря у понад 25 мільйонів рублів. Вона взяла гроші за "відкат" у будівництві дитячого театру у Сімферополі.

Кримінал через держсвята

На росіянина відкрили кримінальне провадження через те, що той заперечував державні свята країни-агресорки – 8 Березня та День захисника Вітчизни. Він заявив, що у ці дні не відбувається "нічого тямущого".

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Випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 28 листопада: дивіться відео