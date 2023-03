Только он может спасти диктатора, – Пионтковский сказал, почему активизировался Си Цзиньпин

Вскоре китайский лидер Ci Цзиньпин планирует посетить Москву. В настоящее время он находится на пике своих внешнеполитических успехов.

Он объявил себя китайским императором, нарушив 30-летнюю традицию передачи власти после двух сроков пребывания во главе государства. Об этом 24 Канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

"На днях он добился большого внешнеполитического успеха – установление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией. У него сейчас очень высокие амбиции достичь какого-то результата в российско-украинской войне", – заметил публицист.

В чем заключается стратегия Пекина

По мнению публициста, один факт демонстрации своих посреднических амбиций свидетельствует о том, что Китай исключает сценарий передачи оружия России. "О каком посредничестве можно говорить, если ты снабжаешь вооружение одной из сторон", – подчеркнул Пионтковский.

Си Цзиньпин понимает очень тяжелое положение Путина. Кремлевский диктатор очень важен для него во главе России.

Путин – это фактически глава прокитайской партии в России. Его политика означает постепенную передачу экономического и политического влияния на Дальнем Востоке и в Сибири,

– утверждает публицист.

Безусловно, проигрыш Путина в войне неизбежен. Однако Си нужен сценарий мягкого поражения диктатора, при котором он сохранит власть.

"Си едет в Москву, чтобы объяснить Путину: он единственный человек, который может спасти его", – акцентирует Пионтковский.

Поэтому российский президент должен следовать указаниям Си и проводить ту же линию подчинения России Китаю. Это позволит ему остаться во главе государства даже после его поражения.

Как отмечает Пионтковский, так называемая народная китаизация востока России продолжается естественным образом. Китайцам не хватает 30 миллионов женщин детородного возраста. Это примерный потенциал России. "Несмотря на то, что война усугубляет этот фактор, тенденция была неизбежна", – считает публицист. И это понимают, по сути, китайцы.

Си будет демонстрировать российскому обществу, что он помогает России в тяжелейшей ситуации, оправдывая политику Путина на китаизацию России. Великий китайский император сам едет к какому-нибудь своему северному дальнему вассалу… Он может это сделать, решая какую-то выдающуюся миссию для своего народа,

– уверяет Андрей Пионтковский.

Он добавляет, что нужно очень серьезно относиться к визиту Си и готовы к серьезному наступлению на Украину так называемой "партии мира". По словам Пионтковского, в последнее время в Вашингтоне одновременно появилось огромное количество публикаций в солидной печати – The New York Times, The Washington Post, Politico.

"Все говорят об одном и том же: как тяжело бедной Украине. И это правда – тяжкие жертвы, масса погибших. Подтекст такой: нужно как-то завершать войну и заключить мирный договор. Синхронность визита Си и этих пропагандистских ударов явно инспирированы российской "Пятой колонной". Это неслучайно", – резюмировал Пионтковский.

