Тільки він може врятувати диктатора, – Піонтковський сказав, чому активізувався Сі Цзіньпін

Невдовзі китайський лідер Cі Цзіньпін планує відвідати Москву. Зараз він перебуває на піку своїх зовнішньополітичних успіхів.

Він оголосив себе китайським імператором, порушивши 30-річну традицію передачі влади після двох термінів перебування на чолі держави. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

"Днями він досяг великого зовнішньополітичного успіху – встановлення дипломатичних відносин між Іраном та Саудівською Аравією. У нього зараз дуже високі амбіції досягти якогось результату в російсько-українській війні", – зауважив публіцист.

У чому полягає стратегія Пекіна

На думку публіциста, один факт демонстрації своїх посередницьких амбіцій свідчить про те, що Китай відкидає сценарій передачі зброї Росії. про яке посередництво можна говорити, якщо ти постачаєш озброєння одній зі сторін", – наголосив Піонтковський.

Сі Цзіньпін розуміє дуже важке положення Путіна. Кремлівський диктатор дуже важливий йому на чолі Росії.

Путін – це, фактично, голова прокитайської партії у Росії. Його політика означає поступову передачу економічного й політичного впливу на Далекому Сході й в Сибірі,

– стверджує публіцист.

Безумовно, програш Путіна у війні є неминучим. Однак Сі потрібен сценарій м'якої поразки диктатора, при якій він збереже владу.

"Сі їде у Москву, щоб пояснити Путіну: він єдина людина, яка може його врятувати", – акцентує Піонтковський.

Тому російський президент має дотримуватися вказівок Сі й проводити ту саму лінії підпорядкування Росії Китаю. Це дозволить йому залишитися на чолі держави навіть після її поразки.

Як зауважує Піонтковський, так звана народна китаїзація сходу Росії триває природним чином. Китайцям не вистачає 30 мільйонів жінок дітородного віку. Це приблизний потенціал Росії. "Попри те, що війна посилює цей фактор, тенденція була неминуча", – вважає публіцист. І це розуміють, власне, китайці.

Сі буде демонструвати російському суспільству, що він допомагає Росії у тяжкій ситуації, виправдуючи політику Путіна на китаїзацію Росії. Великий китайський імператор сам їде до якогось свого північного дальнього васала… Він може це зробити, вирішуючи якусь видатну місію для свого народу,

– запевняє Андрій Піонтковський.

Він додає, що потрібно дуже серйозно ставитися до візиту Сі та бути готовими до серйозного наступу на Україну так званої "партії миру". За словами Піонтковського, останнім часом у Вашингтоні одночасно з'явилася величезна кількість публікацій у солідній пресі – The New York Times, The Washington Post, Politico.

"Усі говорять про одне й те саме: як тяжко бідній Україні. І це правда – тяжкі жертви, маса загиблих. Підтекст такий: потрібно якось завершувати війну і укласти мирний договір. Синхронність візиту Сі та цих пропагандистських ударів явно інспіровані російською "П'ятою колоною". Це невипадково", – резюмував Піонтковський.

