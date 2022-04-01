Только в Сочи 35 раз за 4 года: хирург-онколог регулярно летает к Путину

Кровавый диктатор гипербеспокоится о своем здоровье. Вероятно, потому что у него действительно тяжелый недуг. Иначе как объяснить, что врачи, в частности онкологи, посещают Путина аномально много раз.

Об этом свидетельствуют данные нового расследования, приуроченного к 70-летию Владимира Путина. Журналистам удалось не только выяснить, но и частично подтвердить: у главы Кремля есть десятки персональных врачей.

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Онкохирург и лоры – постоянные спутники Путина

Расследователи получили список врачей, сопровождающих диктатора в поездках. Почти постоянными его спутниками оказались отоларингологи Алексей Щеглов и Игорь Есаков, а также онкохирург Евгений Селиванов.

Щеглов за 4 года прилетал к Путину в Сочи 59 раз, пробыв рядом с ним 282 дня. Селиванов за этот же период посещал там главу Кремля 35 раз, проведя около 166 дней.

Этот состав врачей достаточно показателен. В частности, хирург Селиванов специализируется на онкологии. Тема его диссертации – "Особенности диагностики и хирургического лечения больных пожилого возраста раком щитовидной железы".

Интерес к проблеме рака щитовидной железы у больных пожилого возраста вызван сложностью ранней диагностики,

– говорится в автореферате его работы.

Путина повсюду сопровождают также врачи-лоры, работа которых, в частности, заключается в выявлении проблем со щитовидкой. Совпадение?

Персональные врачи Путина / Фото "Проекта"

В расследовании "Проекта" прямо не утверждается, что Путин болен. Хотя британские СМИ сообщали, что он страдает стероидной яростью, вызванной лечением от рака.

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