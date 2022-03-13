Как пишет Daily Mail, "беспорядочное поведение" российского диктатора, раздутый вид и абсурдное социальное дистанцирование для посетителей может быть результатом лечения.

Читайте также У Путина обострились фобии угрозы мятежа и покушения на его жизнь: фотофакт

"Стероидная ярость" как следствие лечения

Источники в разведке не исключают, что раздутые лицо и шея 69-летнего диктатора могут являться потенциальными побочными эффектами длительного приема стероидов. СМИ пишут, что в последние месяцы состояние здоровья российского президента ставили под сомнение. Собеседники издания утверждают, что Путин может страдать от расстройства мозга, вызванного деменцией, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", которая является результатом лечения стероидами от рака.

Ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, высокопоставленные лица разведывательного альянса "Пять глаз" подчеркнули, что существует физиологическое объяснение решения российского президента вторгнуться в Украину.

Справка. Five Eyes (на украинском "Пять глаз") – это разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США.

Окружение видит изменения в поведении Путина

Собеседник Daily Mail отметил, что за последние 5 лет произошли заметные изменения в принятии решений Путиным. Его окружение замечает, что он "стал по-другому воспринимать окружающий мир".

Источник подчеркнул, что неспособность ясно мыслить усугублялась отсутствием "отрицательной обратной связи". Мол, Путина "просто не информировали" об элементах неудач во время вторжения.

Журналист из России говорит, что Путин живет "в закрытом мире": смотрите видео