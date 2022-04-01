Лише в Сочі 35 разів за 4 роки: хірург-онколог регулярно літає до Путіна

Кривавий диктатор гіпертурбується про своє здоров'я. Імовірно, тому що він справді має важку недугу. Інакше як пояснити те, що лікарі, зокрема онкологи, навідують Путіна аномально багато разів.

Про це свідчать дані нового розслідування, яке приурочене до 70-річчя Володимира Путіна. Журналістам вдалося не лише з'ясувати, а й частково підтвердити: глава Кремля має десятки персональних лікарів.

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Онкохірург та лори – постійні супутники Путіна

Розслідувачі роздобули список лікарів, які супроводжують диктатора в поїздках. Майже постійними його супутниками виявилися отоларингологи Олексій Щеглов та Ігор Єсаков, а також онкохірург Євген Селіванов.

Щеглов за 4 роки прилітав до Путіна в Сочі 59 разів, пробувши поряд із ним 282 дні. Селіванов за цей же період відвідував там главу Кремля 35 разів, провівши поруч 166 днів.

Цей склад лікарів доволі показовий. Зокрема, хірург Селіванов спеціалізується на онкології. Тема його дисертації – "Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих похилого віку на рак щитовидної залози".

Інтерес до проблеми раку щитовидної залози у хворих похилого віку спричинений складністю ранньої діагностики,

– ідеться в авторефераті його роботи.

Путіна всюди супроводжують також лікарі-лори, робота яких, зокрема, полягає у виявленні проблем зі щитовидкою. Совпадєніє?

Персональні лікарі Путіна / Фото "Проекту"

У розслідуванні "Проекту" прямо не стверджується, що Путін хворий. Хоча британські ЗМІ повідомляли, що він страждає на стероїдну лють, викликану лікуванням від раку.

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