Украина может получить ракеты Tomahawk от Соединенных Штатов Америки. В России очень негативно к этому относятся, угрожая в ответ на это американцам и украинцам.

Кремлевская пропаганда распространяет информацию, что наше государство может получить Tomahawk, которые являются ядерными носителями. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что это манипуляция, ведь Украина точно не будет запускать по России ядерные ракеты.

Как Кремль может отреагировать на Tomahawk для Украины?

Иван Ступак объяснил, что обвинения России в сторону США относительно возможного предоставления Украине ракет Tomahawk, которые бы несли ядерный заряд, являются необоснованными. Все потому, что между американцами и россиянами были договоренности о нераспространении ядерного оружия.

Каждая страна, для того, чтобы не провоцировать другую, сообщает о перемещении такого вооружения,

– сказал он.

Однако оккупанты всегда остро реагировали на любое предоставление Украине военной помощи. По словам бывшего сотрудника СБУ, как только партнеры говорили о передаче нашему государству танков или самолетов, то в Кремле кричали, что это "красные линии". Однако Украина их получала, но количество такого оружия всегда было значительно меньше, чем нужно.

Поэтому даже если эти ракеты (Tomahawk – 24 Канал) передадут, то они не изменят ситуацию на фронтах. Так, отправят в ад 2 или 3 десятка российских военных, возможно, разрушат вдребезги 1 – 2 нефтеперерабатывающих завода России, но масштабно – нет,

– предположил Иван Ступак.

Несмотря на это, Россия может каким-то образом отреагировать на вероятное предоставление Украине ракет Tomahawk. Хотя оккупанты и использовали все возможные методы давления на наше государство, однако есть 2 варианта, как может поступить Владимир Путин.

Бывший сотрудник СБУ предположил, что Россия может или запустить очень большое количество ракет или беспилотников по территории Украины, или ударить "Орешником".

Получит ли Украина Tomahawk?