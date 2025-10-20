Зеленский отметил, что вопрос поставки Tomahawk выходит за пределы американской помощи. Европейские государства, которые также имеют это оружие, готовы координировать действия с Украиной и при необходимости просить лично поддержки у руководства США.

Во время пресс-конференции после встречи в США с Дональдом Трампом Владимир Зеленский рассказал, готовы ли европейские лидеры лично обращаться к американскому президенту по поддержке Украины, пишет 24 Канал.

Будут ли европейские лидеры просить у США Tomahawk для Украины?

Владимир Зеленский рассказал, что разговаривал с европейскими лидерами сразу после встречи с президентом США. Они сообщили, что хотят лично обращаться к Трампу с просьбами. В то же время президент Украины отметил, что Tomahawk есть и в ЕС.

Прежде всего, я хотел бы сказать, что в европейских странах также есть Tomahawk. Вопрос же не просто в Tomahawk как таковых. Вопрос в использовании оружия. Потому что можно иметь ATACMS, но как вы можете их использовать? Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать,

– добавляет Зеленский.

По словам президента, во время дозаправки в Ирландии, Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак связывался со всеми NSA европейских стран.

Мы в постоянном контакте с NSA европейских стран, и вместе выстраиваем нашу общую позицию, и дальше они тоже будут обращаться в различных форматах к Соединенным Штатам Америки,

– подчеркнул президент Украины.

Важно! NSA – американское Агентство национальной безопасности, которое занимается разведкой и кибербезопасностью. В Европе есть подобные американскому NSA службы в каждой стране с которыми сотрудничает Украина.

Что говорят партнеры после встречи в Вашингтоне?

Реакции европейских партнеров на встречу в Вашингтоне были разными. По словам Зеленского, обсуждение состоялось в формате вашингтонской группы, в которую входят не только страны ЕС. В частности, участие принимали премьер-министры Норвегии и Великобритании, которые не являются членами Евросоюза.

Президент отметил, что несмотря на разный подход страны остаются едиными и общими в ценностях и позиции по Украине. Для них главное – достижения мира независимо от места переговоров.

Однако, если же инициатива кажется непонятной, они стремятся разобраться в деталях. Также следует работать над изменением риторики по дальнобойному оружию.

Зеленский отметил, что россияне боятся решения США по Tomahawk, однако такое оружие есть не только у Америки.

Какие заявления сделали лидеры на встрече в США?