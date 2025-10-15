Tomahawk уже "выстрелил" по России: политолог рассказал, как заявления Трампа действуют на Кремль

Заявления о передаче США Украине высокоточного оружия, в частности ракет Tomahawk, имеют скорее информационный, чем практический эффект.

Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной в эфире 24 Канала подчеркнул, что даже ограниченное количество такого оружия уже нанесло мощный "информационный удар" по России. Также эксперт отмечает, что заявления Кремля и Медведева свидетельствуют о растерянности Москвы и стратегической неопределенности относительно позиции Трампа.

Почему Кремль нервничает из-за возможной передачи Tomahawk Украине?

Сегодня появились заявления о возможности продажи мощного вооружения для Украины.

Не думаю, что Украине передадут сотни ракет Tomahawk, но даже ограниченное количество – до 50 – уже имеет значение. И, как я неоднократно отмечал, Tomahawk уже "выстрелил" в информационном поле, очень мощно,

– объяснил Лесной.

Политолог отметил, что Трамп ежедневно подыгрывает ситуации. Он поймал волну, и делает это мастерски. Каждый раз, когда его спрашивают, он находит, что сказать, – и сейчас держит Россию в режиме неопределенности так же, как когда-то держал нас.

Путин заявляет, что Россия будет готовиться и усиливать ПВО, если Украине передадут оружие. А его соратник Дмитрий Медведев снова "достал ядерную дубинку" и начал ею размахивать – хотя, как отмечает Лесной, это свидетельствует не об уме, а о беспомощности.

Что известно о поставках Tomahawk для Украины?