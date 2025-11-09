Разрушен почти целый город, есть жертвы: Бразилией пронесся разрушительный торнадо

Мощная стихия накрыла Бразилию. Под сокрушительное действие торнадо попал город Рио-Бониту-ду-Игуасу, который разрушен почти до основания, а еще соседний населенный пункт Гуарапуава.

Подобные явления когда-то были редкостью для Бразилии, но сейчас становятся все более частыми и интенсивными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какие последствия непогоды в Бразилии?

Торнадо накрыл Рио-Бониту-ду-Игуасу, что на юго-западе штата Парана, в пятницу, 7 ноября.

Торнадо пронесся по Бразилии: смотрите видео

Чрезвычайно сильный ветер со скоростью 180 – 250 километров в час срывал крыши с домов, валил деревья и столбы электропередач, переворачивал автомобили. Также прошлись проливные дожди.

К сожалению, известно о по меньшей мере 6 жертвах. Еще 437 человек получили медицинскую помощь, а около 1000 были эвакуированы.

